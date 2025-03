Wakacje przed wakacjami to dobry pomysł?

Grecja to kraj, który słynie z przepięknych plaż, krystalicznie czystego morza, bogatej historii, barwnej kultury i oczywiście - kulinarnych frykasów. Wyjazd przed rozpoczęciem wysokiego sezonu turystycznego to świetna okazja, aby cieszyć się spokojniejszą atmosferą i mniejszym natłokiem innych turystów. Okres między początkiem maja a pierwszą połową czerwca to doskonały czas na zwiedzanie starożytnych zabytków, spacerowanie malowniczymi uliczkami i korzystanie z atrakcji kulturalnych bez presji tłumów. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania z niższych cen lotów, noclegów czy wynajęcia samochodu. Mniej odwiedzających to jednocześnie większy wybór i możliwość negocjacji cen w lokalnych restauracjach i sklepach.

W Grecji ciesz się widokami i spokojem 123RF/PICSEL

Maj i czerwiec w Grecji - czy jest ciepło?

Pogoda w Grecji w maju i na początku czerwca jest zdecydowanie przyjazna dla turystów. Po wylądowaniu na miejscu powita nas temperatura między 20 a 25°C, co sprzyja zwiedzaniu i aktywnościom na świeżym powietrzu. Z kolei w czerwcu wartości te zaczynają wyraźnie rosnąć, osiągając nawet 28-30°C, co czyni ten okres idealnym do korzystania z uroków greckich plaż i morskich kąpieli.

Należy jednak pamiętać, że warunki pogodowe różnią się w zależności od regionu. Można jednak przyjąć, że maj i czerwiec to miesiące, które oferują komfortową pogodę, co jest szczególnie istotne dla osób, które nie należą do fanów upałów i żaru lejącego się z nieba.

Jakie miejsca w Grecji są najcieplejsze?

Jeśli marzysz o słońcu, ciepłej wodzie i spacerach nawet wieczorową porą bez konieczności opatulania się grubymi swetrami, warto zwrócić uwagę na regiony, które słyną z najprzyjemniejszego klimatu.

Wyspa Karpathos nie jest jeszcze zbyt dobrze znana turystom z Polski 123RF/PICSEL

Wyspy Morza Egejskiego, w tym Kreta, Rodos, Kos i Karpathos (warto wspomnieć, że ta ostatnia nazywana jest ukrytym klejnotem Grecji , więc staje się bardzo dobrą propozycją dla osób szukających mniej oczywistych kierunków). W tych lokalizacjach temperatury rosną wcześnie, a morze staje się odpowiednio ciepłe do kąpieli. Już w maju temperatura wody może sięgnąć 22°C.

Spośród Wysp Jońskich turyści najbardziej upodobali sobie Korfu oraz Zakynthos — uznaną niedawno za najpiękniejszą wyspę na świecie . Przed wakacjami powitają odwiedzających przyjemnym, śródziemnomorskim klimatem i doskonale rozwiniętą infrastrukturą turystyczną.

Łagodny klimat panuje również w regionach przybrzeżnych Peloponezu . Pobyt w maju i czerwcu staje się idealną okazją do odkrywania uroków greckiej kultury i przyrody.

Ateny i okolice okazują się w tym okresie bardzo dobrym kierunkiem nawet na kilkudniowy city break. Słoneczna pogoda bez upałów pozwala na komfortowe zwiedzanie zabytków i atrakcji zlokalizowanych na terenie greckiej stolicy.

