Najgorsze dopiero przed nami? Statystyki nie dają złudzeń

Grecja nie jest jedynym krajem, z którego dane o pożarach nie napawają optymizmem. Z niszczycielskim żywiołem zmagają się również: Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Turcja czy też Albania.

Ze statystyk wynika, że największa średnia liczba pożarów w Europie przypada jednak dopiero na połowę sierpnia. W ubiegłych latach zdarzało się, że w tym okresie dochodziło nawet do ponad 200 pożarów. Na podstawie danych możemy również wywnioskować, że sytuacja uspokoi się dopiero we wrześniu.

W Grecji największa liczba pożarów przypada zazwyczaj na koniec sierpnia. Sytuacja wygląda podobnie w Turcji, gdzie największa liczba pożarów co roku przypada na sierpień. Z kolei we Włoszech w ubiegłych latach do kumulacji pożarów dochodziło w połowie sierpnia. Sytuacja w tym kraju jest dość niepokojąca. Trwające w ubiegłym miesiącu pożar na Sycylii, w Kalabrii i Apulii doprowadziły do licznych strat. Do tej pory liczba pożarów przekroczyła już średnią z kilkunastu lat.

Zdjęcie Eksperci twierdzą, że apogeum pożarów w Europie w tym roku jeszcze przed nami / 123RF/PICSEL

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega. W jakich krajach trzeba uważać?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki na bieżąco monitorują sytuację pożarową w Europie. Informacji dotyczących obecnych zaleceń możemy szukać na rządowej stronie ministerstwa. Biuro Rzecznika Prasowego MSZ przestrzega wszystkich turystów:

Jeśli boisz się o swoje zdrowie lub bezpieczeństwo rozważ rezygnację z wycieczki, lub wybierz inny kierunek wyjazdu czytamy w komunikacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Oprócz ostrożności, a także wzięcia pod uwagę konieczności zmiany wakacyjnych planów, eksperci zalecają zarejestrowanie się w systemie Odyseusz. Dzięki temu otrzymamy najnowsze powiadomienia o zagrożeniach w kraju podróży, a także będziemy mieli szybki dostęp do innych informacji konsularnych. Przed wyjazdem warto również zapisać sobie dane kontaktowe najbliższej polskiej placówki.