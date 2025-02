"Podróże osobiste" to autorski cykl, realizowany przez Joannę Leśniak. W swoich reporterskich opowieściach autorka zabiera nas w mniej znane zakątki Polski i Europy, w poszukiwaniu tego, co warte zobaczenia, usłyszenia, posmakowania. W jej historiach kryją się nie tylko własne doświadczenia, ale również opowieści lokalnych mieszkańców i ciekawostki, wyszukane w przewodnikach.

Już z okien samochodu tuż po wjeździe do miasta widać majestatyczną budowlę z czterema basztami. Trzeba jednak wspomnieć o pewnych zawiłościach terytorialnych. Choć zamek położony nad rzeką Leksandrówką słynie jako największa atrakcja Nowego Wiśnicza , technicznie położony jest na terenie wsi Stary Wiśnicz. By uniknąć kontrowersji, za oficjalną nazwę przyjmuje się Zamek w Wiśniczu — wilk syty i owca cała.

Na zwiedzanie warto przeznaczyć od godziny do dwóch. Wszystko zależy od indywidualnego tempa, choć jego rytm nadaje audioprzewodnik, do którego dostęp otrzymujemy wraz z biletami. Wygodna opcja, gdy wyprawę planujesz spontanicznie i trudno byłoby umówić wizytę w towarzystwie przewodnika z krwi i kości.

Na zamku miała bywać nawet królowa Bona, ale nie tylko dzięki tej informacji poczujemy się po królewsku. Ponoć goście przybywający tutaj mieli być pod wrażeniem przepychu i obfitości rezydencji. Faktycznie, po dość ponurych pomieszczeniach znajdujących się na parterze, wyjście na kolejne piętra daje dużo radości dla oka. Bogato zdobiona sala balowa (nogi same rwą się do tańca), kolekcja zbroi, "sala Herkulesa", kamienne portale, sztukaterie i arrasy, aż wreszcie wyjście na taras widokowy, by z góry wypatrzeć wszystkie najważniejsze punkty Nowego Wiśnicza. Jest tu co robić.