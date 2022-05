Metoda, którą platforma wykorzystała do zrobienia tego rankingu była bardzo prosta. Posłużono się danymi pogodowymi z ostatnich lat dla poszczególnych miast w Europie.

- Korzystając z danych z World Weather Online, policzyliśmy średnią liczbę godzin słonecznych w miesiącu. Tak stworzyliśmy najlepszy przewodnik turystyczny dla poszukiwaczy słońca

- czytamy na stronie internetowej Holidu.

Na szczycie zestawienia znalazło się hiszpańskie miasto Alicante. Z dokonanych analiz wynika, że można tam liczyć na średnio 349 słonecznych godzin w miesiącu. Niewiele gorszy wynik uzyskała włoska Katania, w której jest 347 słonecznych godzin w miesiącu. Trzecie miejsce w zestawieniu ponownie należy do hiszpańskiego miasta. Zajęła je Murcja, w której słoneczna aura panuje przez 346 godzin w miesiącu.

W Murcji słoneczna aura panuje przez 346 godzin w miesiącu!

Tuż poza podium znalazła się kolejno Malaga (345 godzin słońca miesięcznie), dalej jest włoska Mesyna, która oferuje taką samą liczbę słonecznych dni, ale nieznacznie niższą temperaturę. Szóste miejsce ze średnią liczbą słonecznych godzin wynoszącą 343 dni przypadło Walencji. Na miejscu siódmym znalazło się jedyne w zestawieniu miasto francuskie - Nicea (342 słonecznych godzin w miesiącu). Zestawienie zamykają Las Palmas, Granada oraz Palermo.

Nawet pobieżna analiza rankingu pozwala dojść do wniosku, że ludzie spragnieni słońca powinni planować wyjazd do Hiszpanii lub Włoch. Miasta z tych dwóch krajów absolutnie zdominowały zestawienie. Na 30 europejskich miast, które uwzględniono w raporcie, 12 to miasta hiszpańskie, miast włoskich jest 11.

