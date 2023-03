Spis treści: 01 Wakacje w Egipcie - o czym warto pamiętać?

02 Wakacje w Egipcie - praktyczne wskazówki

03 Co warto zwiedzić w Egipcie?

04 Kiedy warto jechać do Egiptu?

05 Pogoda w Egipcie na wiosnę

06 Cena wakacji all inclusive w Egipcie

Wakacje w Egipcie - o czym warto pamiętać?

Jadąc na wakacje za granicę, zawsze należy wcześniej się do tego przygotować. Warto wiedzieć, jakie w danym kraju panują obyczaje, m.in. po to, aby czuć się na miejscu bezpiecznie i swobodnie. W dzisiejszych czasach Polacy chętnie wymieniają się takimi wskazówkami na internetowych forach czy facebookowych grupach.

Jednym z państw, do którego przed podróżą szczególnie ważne jest odpowiednie przygotowanie, jest Egipt. Kraje arabskie to zupełnie inna kultura, w sieci czasem można znaleźć opowieści o niebezpieczeństwach czyhających przede wszystkim na kobiety. Jednak nie oznacza to, że przy zachowaniu pewnej ostrożności wyjazd tam jest niewskazany. O czym zatem warto pamiętać?

Reklama

Wakacje w Egipcie - praktyczne wskazówki

Przede wszystkim do krajów takich jak Egipt zalecana jest podróż zorganizowana, czyli z biurem podróży. Wtedy jesteśmy pod opieką lokalnych rezydentów, do których w razie potrzeby powinniśmy zawsze móc się zwrócić. Dotyczy to również wycieczek do zwiedzanych miejsc, kiedy spod samych drzwi hotelu nas odbierają, a potem pod nie odwożą ich operatorzy.

Zdjęcie Luksor nazywany jest największym na świecie muzeum na świeżym powietrzu / archiwum prywatne

Zaraz po przylocie do Egiptu jesteśmy zobligowani do zakupu wizy. Wychodząc z samolotu, na lotnisku w pierwszej kolejności natkniemy się prawdopodobnie na mężczyzn trzymających w ręku kartki z nawami polskich biur podróży. Nie są to jednak prawdziwi ich przedstawiciele - ci stoją dopiero za bramkami z kontrolą paszportową - a "naciągacze" sprzedający wizy po wyższych cenach. Te natomiast najlepiej kupić przy stanowisku jednego z egipskich banków (25 dolarów).

Jeśli chcemy na wakacjach korzystać z internetu i mieć łączność ze światem, warto zakupić egipską kartę. Oczywiście w wielu hotelach jest wi-fi, jednak nie zawsze działa ono sprawnie i we wszystkich miejscach. Może być tak, że sieć złapiemy jedynie w lobby, a w pokojach czy nad basenem już nie. Dzięki karcie, którą kupimy na lotnisku za ok. 8-10 dolarów, nie będzie trzeba się o to martwić. Pamiętajmy, że jeśli pozostawimy w telefonie kartę polską, sieć komórkową należy wyłączyć, aby nie dostać potem rachunku grozy od operatora np. za nieodebrane połączenia.

Chyba każdy słyszał o słynnej "zemście faraona". Wystarczy jednak pamiętać o kilku zasadach, aby uniknąć problemów z żołądkiem. Przede wszystkim nie można pić wody z kranu ani nawet używać jej do mycia zębów. Żeby dodatkowo się zabezpieczyć, warto przyjmować specjalny probiotyk, który będzie chronił naszą florę jelitową. W hotelach natomiast deklarowane jest korzystanie z wody butelkowanej do robienia kawy, herbaty czy lodu, zatem raczej nie ma czego się obawiać.

Zdjęcie Egipt to kolebka starożytnej cywilizacji z wieloma niesamowitymi zabytkami / archiwum prywatne

Czytaj także: Kos - wyspa Hipokratesa. Co warto zobaczyć w tym pięknym zakątku Grecji?

Wybierając się na wakacje do Egiptu, należy przygotować się na dość mocno przyprawione jedzenie. Tamtejsza kuchnia zawiera wpływy syryjskie, żydowskie, tureckie czy greckie. Jednak w przypadku opcji all inclusive każdy ma szansę wybrać dla siebie coś odpowiedniego.

W Egipcie tak jak i w innych krajach arabskich dobrym zwyczajem jest dawanie napiwków. Komu? Tak naprawdę wszystkim - obsłudze pokoju, kelnerom, barmanom, kierowcom autobusów na wycieczkach. Lokalni przewodnicy tłumaczą, że zarobki na tych stanowiskach są tak niskie, że godne życie zapewniają pracownikom właśnie drobne kwoty od turystów.

Co warto zwiedzić w Egipcie?

Zdjęcie Piramidy w Gizie to jedne z najsłynniejszych budowli na całym świecie / archiwum prywatne

Egipt to kolebka starożytnej cywilizacji. Wiele osób kojarzy go przede wszystkim z piramidami w Gizie, czyli kompleksem piramid Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa wraz z towarzyszącymi im obiektami z rzeźbą Sfinksa na czele. Trzeba przyznać, że budowle te są rzeczywiście imponujące i jest to punkt obowiązkowy pierwszej wycieczki do tego kraju. W sąsiadującej stolicy, Kairze, warto odwiedzić Muzeum Egipskie, gdzie znajduje się m.in. złota maska słynnego faraona Tutanchamona, a także przepłynąć się po Nilu.

Nieco mniej rozsławionym, choć równie fascynującym miejscem, jest Luksor. Często nazywa się go największym na świecie muzeum na świeżym powietrzu, z uwagi na mnogość zabytków. Znajdują się tam m.in. niezwykłe świątynie w Karnaku, Luksorska i wykuta w skale Hatszepsut, gigantyczne Kolosy Memnona czy Dolina Królów wraz z grobowcami faraonów, w tym odnalezionym po wielu latach, jedynym niesplądrowanym miejscem pochówku wspomnianego Tutanchamona.

Zdjęcie Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, najlepiej wybrać się do Egiptu wraz z biurem podróży / archiwum prywatne

Sprawdź więcej: Bodrum - tureckie Saint Tropez. Sprawdzamy, co warto tam zwiedzić

Oprócz tego z kurortów takich jak Hurghada czy Marsa Alam możliwe są wycieczki na pustynię, gdzie można spotkać Barberów, przejechać się na wielbłądzie czy podziwiać przepiękne zachody słońca. Egipt to również oczywiście idealne miejsce do nurkowania i zobaczenia rafy koralowej. Dla tych, którzy nie potrafią zanurzać się pod wodę, dostępne są specjalne łodzie z przeszklonym dnem. Można z nich z powodzeniem obserwować podwodny świat Morza Czerwonego.

Kiedy warto jechać do Egiptu?

Brak tłumów, niższe ceny, niższe temperatury - trzy plusy, zero minusów. Tak w skrócie można scharakteryzować podróż do Egiptu wiosną oraz jesienią. W zimie może być ciut za chłodno, z uwagi na dość porywiste wiatry na wybrzeżu, co nie sprzyja fanom wygrzewania się w słońcu na plaży. Z kolei w lecie temperatury mogą dochodzić nawet do 40 stopni, a to ogranicza możliwość wygodnego zwiedzania.

Zdjęcie Pogoda w Egipcie wiosną pozwala na przyjemny odpoczynek nad morzem / archiwum prywatne

Pogoda w Egipcie na wiosnę

Nadchodząca wiosna, w tym również Wielkanoc czy majówka 2023 to idealny czas, aby odwiedzić Egipt. W marcu i kwietniu temperatury tam oscylują w dzień wokół 25 stopni. Jest to więc wymarzona pogoda zarówno do odpoczynku nad morzem czy basem jak i do zwiedzania starożytnych zabytków. Warto pamiętać, że w najpopularniejszych kurortach może w tych miesiącach występować dość silny wiatr, jednak przy wspomnianych temperaturach nikomu nie powinno to przeszkadzać.

Cena wakacji all inclusive w Egipcie

Ceny za tygodniowy pobyt z wyżywieniem all inclusive w marcu i kwietniu zaczynają się już od 2800 złotych za osobę. Jeśli myślimy o spędzeniu w Egipcie świąt wielkanocnych, musimy liczyć się z kwotami wyższymi o około 300-500 złotych. W przypadku majówki natomiast będą to ceny wyższe nawet o 1000 złotych. Planując zwiedzanie, należy uwzględnić w budżecie również koszty wycieczek, np. te do Kairu i Luksoru łącznie wyniosą około 800-900 złotych za osobę.

Zobacz również: Chorwacja na wakacje po wprowadzeniu euro. Eksperci przewidują wzrost cen o ok. 15%