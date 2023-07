Spis treści: 01 5 języków miłości

02 Pierwszy język miłości: słowa afirmacji

03 Drugi język miłości: wartościowy czas

04 Trzeci język miłości: dotyk

05 Czwarty język miłości: czyny

06 Piąty język miłości: dawanie prezentów

Znajomość języka miłości, jakim posługuje się partner i uprzedzenie go w kwestii języka, jakim posługujesz się ty, może wiele ułatwić w związku. W końcu, jeśli oczekujesz prezentów, dostajesz spacery, to dobrze wiedzieć, czemu tak jest i wiedzieć, że to właśnie język miłości partnera. Szczera rozmowa może rozwiązać ten problem i tak oczekiwane przez ciebie prezenty zaczną się pojawiać. W swojej bestsellerowej książce Garry Chapman (ciekawostka: jest pastorem) opisuje, jak używać tych języków miłości, aby pokazać partnerowi, że troszczysz się o niego w sposób, który najlepiej przemawia do jego serca.

5 języków miłości

Książka Chapmana miała swoją premierę w 1992 r. Do jej napisania skłoniły lata praktyki w doradzaniu parom w najróżniejszych kryzysach. Jako pastor miał wgląd w pełen przekrój zachowań i wzorców, a jako bystry obserwator szybko zaczął zauważać pewne powtórzenia i właściwości. Zdał sobie sprawę, że pary nie rozumieją nawzajem swoich potrzeb i odkrył, z czego to wynika. To doprowadziło go do nazwania pięciu języków miłości lub sposobów, w jakie ludzie w związkach wyrażają miłość. Są to:

Słowa afirmacji, czyli używanie wspierających słów

Wartościowy czas, spędzanie czasu naprawdę razem

Dotyk, czyli bycie blisko, pieszczoty, przytulanie, trzymanie za rękę

Czyny, czyli wspierające działanie

Prezenty, czyli podarunki świadczące o tym, że ci zależy

Język miłości twojego partnera może nie być taki sam jak twój. Kiedy pary mają różne podstawowe języki miłości, z pewnością dojdzie do nieporozumień. Jeśli jednak twój partner nauczy się mówić twoim językiem miłości (a ty jego), prawdopodobnie poczuje się kochany, doceniony i ostatecznie szczęśliwszy w związku.

Pierwszy język miłości: słowa afirmacji

"Słowa afirmacji" to wyrażanie uczuć poprzez wypowiadane słowa, to zwracanie uwagi na ton, na przekaz, na to by były pełne akceptacji i uznania. Kiedy jest to czyimś podstawowym język miłości, cieszą go miłe słowa i zachęty, podnoszące na duchu cytaty (można je wysłać z nienack smsem), miłosne liściki i urocze wiadomości tekstowe. Możesz w naprawdę łatwy sposób sprawić, że dzień ukochanej osoby będzie piękniejszy, a jej przekonanie o tym, że darzysz ją uczuciem, mocniejsze.

Zdjęcie Lubisz opiekować się innymi ludźmi i sprawiać, że ich życie staje się lepsze. Lubisz też inspirować, edukować, pobudzać do działania. Potrafisz służyć innym, a najlepszą nagrodą jest dla ciebie szacunek i uznanie oraz to, że traktują cię jak autorytet. / 123RF/PICSEL

Zadaj sobie pytanie, jak się czujesz, gdy słyszysz, jak twój partner mówi do ciebie zachęcające, pozytywne i afirmujące słowa i komplementy? Na przykład: gratuluje ci, mówi "świetna robota!", mówi, że wyglądasz atrakcyjnie lub dziękuje ci za coś?

Jeśli te rzeczy sprawiają, że czujesz się najbardziej kochany i najszczęśliwszy na świecie, słowa afirmacji mogą być twoim głównym językiem miłości.

Drugi język miłości: wartościowy czas

Życie i styl 6 oznak, że facet jest szczęśliwy w związku. Trzecia może zaskoczyć Ktoś z tym językiem miłości chce niepodzielnej uwagi. Czuje się kochany, jeśli jesteś obecny i skupiony na nim, gdy jesteście po prostu razem. Oznacza to odłożenie telefonu komórkowego, wyłączenie komputera, nawiązanie kontaktu wzrokowego i aktywne słuchanie.

Zadaj sobie pytanie, jak się czujesz, gdy twój partner poświęca ci niepodzielną uwagę, a ty angażujesz się w znaczącą rozmowę lub wspólne działania? Przykłady: ty i twój partner macie randkę, wybieracie się razem na wycieczkę lub prowadzicie głęboką rozmowę.

Jeśli te rzeczy sprawiają, że czujesz się najbardziej kochany i szczęśliwy, to właśnie wartościowy czas może być twoim głównym językiem miłości.

Trzeci język miłości: dotyk

Osoba, której głównym językiem miłości jest dotyk fizyczny, odczuwa miłość poprzez fizyczne doznania. Oprócz seksu czuje się kochana, gdy partner trzyma ją za rękę, dotyka ramienia lub masuje plecy pod koniec dnia. Pomysłem na idealną randkę może być przytulanie się na kanapie z ciepłą herbatą i dobrym filmem. Po prostu chce być fizycznie blisko swojego partnera.

Zdjęcie 5 języków miłości / 123RF/PICSEL

Zadaj sobie pytanie, jak się czujesz, gdy twój partner okazuje ci uczucia poprzez dotyk? Przykłady: ty i twój partner trzymacie się za ręce, całujecie, przytulacie lub siedzicie/leżycie blisko siebie.

Jeśli te rzeczy sprawiają, że czujesz się kochany i szczęśliwy, dotyk fizyczny może być twoim głównym językiem miłości.



Czwarty język miłości: czyny

Czyny, czy też jak pisze Chapman "akty służby" to miłe rzeczy, które robisz dla swojego partnera, rzeczy, które sprawiają, że czuje się kochany i doceniany, takie jak: zmywanie naczyń, załatwienie sprawy w urzędzie, zabranie samochodu na przegląd itd. Jeśli głównym językiem miłości twojego partnera są właśnie, na pewno zauważy i doceni małe rzeczy, które dla niego robisz.

Zadaj sobie pytanie, jak się czujesz, gdy twój partner pomaga ci w zadaniach, które zmniejszają twoje obciążenie lub łagodzą stres? Na przykład: bierze na siebie jakiś twój obowiązek, załatwia coś dla ciebie lub zajmuje się czymś bez konieczności proszenia?

Jeśli te rzeczy sprawiają, że czujesz się najbardziej kochany i szczęśliwszy, to właśnie czyny mogą być twoim głównym językiem miłości.



Piąty język miłości: dawanie prezentów

Dla kogoś, kto używa i reaguje na ten język miłości, dawanie prezentów oznacza miłość i uczucie. Ceni on sobie nie tylko sam prezent, ale także czas i wysiłek, jaki włożyła w niego osoba obdarowująca. Ludzie, którzy lubią otrzymywać prezenty w ramach swojego podstawowego języka miłości, niekoniecznie oczekują dużych lub drogich darów. Liczy się bardziej wysiłek i troska, które za danym prezentem stoją.

Kiedy poświęcisz czas, aby wybrać prezent specjalnie dla partnera, on poczuje, że naprawdę go znasz. Ludzie posługujący się tym konkretnym językiem miłości często pamiętają każdy, najmniejszy nawet prezent, który otrzymali od swoich bliskich. Tak bardzo jest to dla nich istotne.

*Źródła: psychologytoday, verywellmind