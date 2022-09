Spis treści: 01 Czy zjedzenie końcówki banana może być dla nas szkodliwe?

02 Końcówka banana i groźne pająki

03 Jad węża w bananach?

Wokół czarnej końcówki banana przez lata narosło wiele mitów i teorii. Zwolennicy jej odkrajania twierdzą, że kryją się tam robaki. Ci, którzy są sceptykami, śmieją się natomiast z tych pierwszych i nic nie robią sobie z internetowych przestróg. Gdzie zatem leży prawda i o co chodzi w tajemniczych teoriach dotyczących końcówki od banana?

Czy zjedzenie końcówki banana może być dla nas szkodliwe?

Zacznijmy od znalezienia odpowiedzi na podstawowe pytanie dotyczące rzekomej szkodliwości końcówki banana. Skąd w ogóle wzięły się pogłoski o tym, jakoby to właśnie ta część owocu miała nam szkodzić? Otóż chodzi o pierwotniaka, który kryje się pod nazwą giardia lamblia. Wywołuje on dość częstą chorobę układu pokarmowego giardiozę. Cysty tych groźnych dla nas pasożytów mogą długo przetrwać w wodzie, jednak nie są w stanie dostać się do wnętrza owoców. Jaki jest jednak związek tego mało przyjaznego dla nas pierwotniaka z bananem? Taki sam, jak z każdym innym owocem.

Zdjęcie Czarna końcówka banana nie musi wzbudzać nas lęku przed zakażeniem / 123RF/PICSEL

Zagrożenie może wystąpić wyłącznie w przypadku braku higieny osób zbierających banany. Skażenie ich przez giardie, występuje tylko w przypadku zetknięcia się owocu z zakażonymi fekaliami lub wodą. Pamiętajmy jednak, że banany ponadto chroni gruba skórka, która uniemożliwia dostanie się pasożytów do jego środka. Dlatego mycie rąk oraz owoców przed zjedzeniem jest bardzo ważne. A czarna końcówka banana nie musi wzbudzać nas lęku przed zakażeniem.

Końcówka banana i groźne pająki

W wielu źródłach można natknąć się również na wątpliwość dotyczącą obecności pająków właśnie w tej owianej tajemnicami czarnej końcówce banana. Uspokajamy, jest to mit. Każdy, kto boi się pająków, a ma ochotę na słodkiego banana, nie musi drżeć w obawie przed spotkaniem swojego wroga z koszmarów.

Plotka ta wzięła się z licznych relacjach w mediach społecznościowych, które przedstawiały mrożące krew w żyłach sceny z pająkami w kartonach. Owszem, zdarza się, że w transporcie taki osobnik gdzieś zabłądzi i przedostanie się tysiące kilometrów wprost do naszego osiedlowego warzywniaka, jednak stronić będzie od końcówki banana. Bowiem pajęczaki bytujące na bananowcach nie składają jaj w kwiatach. Nie obawiajmy się zatem ich znalezienia w końcówce banana.

Zdjęcie W czarnej końcówce od banana nie znajdziemy tropikalnych pająków. Można ją spokojnie jeść / 123RF/PICSEL

Jad węża w bananach?

Jeszcze inni zlęknieni bananowymi mitami uważają, że w bananie - a także w jego końcówce - natknąć możemy się na jad węża. To również nie jest możliwe, bowiem węże wgryzają się w ofiary, które zamierzają zjeść i to w nich zostawiają swój jad. Ponadto pamiętajmy, że bardzo łatwo moglibyśmy dostrzec ślad zębów jadowitej bestii na skórce od banana.

Którą część banana warto odciąć?

Jeśli w takim razie dalej zadajecie sobie pytanie, którą końcówkę od banana odcinać, odpowiedź jest prosta i kieruje nas zupełnie gdzie indziej. Nie musimy odkrajać żadnej z końcówek, pamiętajmy jednak o dokładnym umyciu skórki od banana przed jego spożyciem oraz o odpowiedniej higienie rąk - takiej, jak przed każdym innym posiłkiem.

