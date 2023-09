Jak zbierać grzyby?

Grzybobranie wymaga doświadczenia i wiedzy. Znajomość wszelkich zasad to nie tylko gwarancja uniknięcia zatrucia, ale także pojawienia się grzybów w przyszłym roku. Mowa tu o kwestiach dotyczących rozróżniania grzybów jadalnych od trujących, a także poprawnego obchodzenia się z grzybnią.

Idąc do lasu, trzeba przede wszystkim pamiętać, by nie zbierać grzybów, których się nie zna, a już na pewno nie sprawdzać, czy znalezione okazy są jadalne za pomocą smaku. Poza tym ważne, by unikać nie do końca rozwiniętych grzybów. Ich mały rozmiar może utrudnić dokładne rozpoznanie.

Reklama

Przeczytaj też: Wyrzuć nóż z koszyka. Grzybów w lesie będzie więcej

Grzybiarzom zaleca się wybierać do lasu z wiklinowymi koszami lub łubiankami. Zbieranie grzybów do plastikowych wiaderek lub reklamówek może doprowadzić do ich szybkiego popsucia i w konsekwencji wywołać zatrucie.

Poza tym podczas grzybobrania nie należy odrywać mchu oraz rozgrzebywać ściółki. Znalezione okazy powinno się wykręcić, a następnie miejsca, w których rosły zasypać ziemią. Wszystko to w trosce o grzybnie.

Zdjęcie Grzyby zaleca się zbierać do wiklinowych koszy / 123RF/PICSEL

Gdzie na grzyby? W tych miejscach pojawił się wysyp

Sezon na grzyby trwa, a więc wielu wybiera się do lasu w celu znalezienia m.in. prawdziwków, podgrzybków, kurek, kani i maślaków. W wielu regionach Polski obserwowane są wysypy tych okazów, ale nie wszędzie grzybiarze są zadowoleni ze swoich zbiorów.

Można się o tym przekonać, czytając posty na facebookowych grupach. Internauci piszą, że m.in. w województwie kujawsko-pomorskim nie ma co liczyć na udane zbiory. Podobnie jest w Wielkopolsce. Podkreślają, że jeszcze dwa tygodnie temu było po co wybierać się do lasu. Aktualnie można spotkać jedynie pojedyncze okazy. Inaczej ma być jednak w okolicy Leszna. Facebookowe zdjęcia ukazują, że z tamtejszych lasów można wyjść z pełnymi koszami.

Przeczytaj też: Większość osób źle postępuje z tym grzybem. Istnieje ryzyko zatrucia

Z kolei leśnicy z Nadleśnictwa Sieraków podkreślają, że na jego terenie na razie można nazbierać tylko kurki. Jak się okazuje, na podgrzybki i prawdziwki trzeba jeszcze poczekać. Internauci na facebookowej grupie relacjonują, że m.in. w regionie Ostrowca Świętokrzyskiego również pojawiają się tylko pieprzniki jadalne.

Nieco lepiej ma być natomiast w okolicach Zgierza w województwie łódzkim, a także w powiecie tomaszowskim. Jeden z użytkowników Facebooka zaznacza, że w lesie pojawia się coraz więcej jadalnych grzybów. Na wysyp trafił również grzybiarz z okolic Żabiej Woli w województwie mazowieckim. Swoimi zbiorami pochwalił się na Facebooku. Na udane grzybobranie można również liczyć w okolicy Mińska Mazowieckiego.

Poza tym na grupach facebookowych można znaleźć zdjęcia okazałych grzybów z województwa dolnośląskiego i śląskiego, a także okolic Koszalina, Dęblina i Radomia.

Przeczytaj też: Sposób dziadka na pełny kosz grzybów. Naukowcy potwierdzają jego skuteczność

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak działa mechanizm "zajadania" stresu. Nowe ustalenia australijskich naukowców Newseria Lifestyle