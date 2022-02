Spis treści: 01 Czym przyprawiać ziemniaki?

02 Jakie zioła do ziemniaków?

03 Jakie przyprawy do talarków?

04 Jak zrobić przyprawę do ziemniaków?

05 Czym przyprawiać ziemniaki gotowane?

06 Jak stosować przyprawę do ziemniaków?

Młode ziemniaczki ze szczypiorkiem, purée z dodatkami czy smażone talarki. Co powoduje, że dania te są takie smaczne? Zioła i przyprawy. Te drobne dodatki przy odpowiednim ich wykorzystaniu, potrafią zdziałać cuda. Zobaczmy, co najlepiej spisze się przy posiłkach z ziemniakami, i jak ciężko jest dobrać odpowiednie składniki.

Czym przyprawiać ziemniaki?

Dodawanie ziół do posiłków nie tylko zmienia smak i aromat ziemniaków . Część z nich posiada również właściwości lecznicze. Wspomagają one układ trawienny, redukują wzdęcia czy wzmagają apetyt. Dzięki temu są dobrym wsparciem przy ciężkostrawnych i tłustych potrawach. Powinnyśmy pamiętać o tym, że nadmiar przypraw może doprowadzić do popsucia smaku całej potrawy.

Reklama

Jakie zioła do ziemniaków?

Istnieją takie zioła, które stały się wprost klasyką w przyprawianiu ziemniaków. Rozmaryn, tymianek, majeranek czy koperek - te cztery składniki najczęściej można zauważyć na polskich stołach. Posiadają one wyrazisty zapach oraz gorzkawy, korzenny posmak. Zdarza się również wykorzystanie cząbru.

Jakie przyprawy do talarków?

Talarki sprawdzają się idealnie nie tylko jako dodatek do obiadu, ale również jako samodzielny posiłek. Jest to szybkie danie, którego smak w dużym stopniu zależy od wykorzystanych przypraw. Do talarków możemy dodać:

Sól,

Pieprz,

Paprykę słodką,

Pietruszkę,

Tymianek,

Czosnek,

Rozmaryn,

Bazylię.

Wybór przypraw i ziół z listy jest wyłącznie naszą indywidualną decyzją, w zależności od naszych gustów.

Jak zrobić przyprawę do ziemniaków?

Zrobienie samodzielnie przyprawy do ziemniaków nie dość, że daje nam bezpieczeństwo składu, to jeszcze staje się ułatwieniem w dozowaniu ilości składników do każdej potrawy.

Zdjęcie Zrobienie własnej kompozycji przypraw do ziemniaków zajmuje niewiele czasu, a może wiele zmienić w naszym gotowaniu. / Przemyslaw Kozlowski / Agencja FORUM

Do własnej kompozycji przypraw możemy skorzystać z:

kolendry,

majeranku,

koperku,

kminu,

ostrej papryki.



Oprócz tego zawsze możemy dodać składniki zaproponowane przy talarkach. Wszystkie suche składniki mieszamy ze sobą, tworząc z nich kompozycję kilku przypraw.

Czym przyprawiać ziemniaki gotowane?

Przeważnie nasze przyprawianie gotowanych ziemniaków zaczyna się od soli. Wsypujemy ją do garnka z ziemniakami, które czekają na zagotowanie. W przypadku starych ziemniaków , niektórzy wykorzystują do poprawienia walorów smakowych cukier lub odrobinę mleka. Na talerzu możemy doprawić ziemniaki według własnego uznania. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego zioła, takie jak koperek czy pietruszka.

Ziemniaki po ugotowaniu możemy również ubić na formę purée. Do tego potrzebujemy masła i mleka/śmietany. Po osiągnięciu kremowej masy, nakładamy na talerze i posypujemy szczypiorkiem lub cebulą.

Jak stosować przyprawę do ziemniaków?

Przyprawę do ziemniaków stosuje się na wiele różnych sposobów. Możemy wykorzystać ją do surowych ziemniaków lub jako ostatni dodatek przed konsumpcją. Dozowanie przypraw zależne jest wyłącznie od naszych preferencji.

Z naszej własnej mieszanki przypraw możemy również tworzyć marynatę. Mieszamy przyprawy z olejem i odstawiamy na kilka godzin do lodówki. Przez ten czas wszystkie składniki łączą się ze sobą, osiągając bardziej intensywny smak i aromat. Następnie wykorzystujemy ją do ziemniaków, zarówno tych grillowanych, jak i z piekarnika.





***

Zobacz również:

Ile obecnie kosztują warzywa? Te ceny potrafią zaskoczyć

Jak pozbyć się pleśni i grzyba z domu?