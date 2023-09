Spis treści: 01 Zachowaj letnią atmosferę na dłużej poprzez suszenie hortensji

02 Jak zbierać hortensje do suszenia? Pora dnia jest ważna

03 Jak zasuszyć hortensje? Najważniejsze zasady

04 Suszenie hortensji w piasku

05 Jak suszyć kwiaty w wazonie?

06 Suszone hortensje wytrzymają długie miesiące. Wystarczy prosty trik

Zachowaj letnią atmosferę na dłużej poprzez suszenie hortensji

Hortensje w ogrodzie cieszą oko każdego pasjonata ogrodnictwa, a nawet przypadkowych przechodniów, którzy z uprawą roślin nie mają wiele wspólnego na co dzień. Mimo wszystko żywotność efektownych kwiatów nie trwa wiecznie. Na szczęście do suszenia hortensji możesz wybierać różne odmiany:

bukietową (wiechowatą),

ogrodową,

krzewiastą.

Choć ich kwiatostany różnią się wyglądem, a rośliny mają nieco odmienne wymagania uprawy, sama technika suszenia hortensji wygląda tak samo. Zabieg możesz przeprowadzić na trzy sposoby.

Reklama

Zdjęcie Hortensja to jeden z najpiękniejszych krzewów kwitnących — przenieś jej urok do mieszkania / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Najlepszy naturalny nawóz dla hortensji. Zakwitnie jak nigdy wcześniej

Jak zbierać hortensje do suszenia? Pora dnia jest ważna

Dobrze przyjrzyj się kwitnącemu krzewowi. Do suszenia nadają się zdrowe i w pełni rozwinięte kwiatostany. Takie egzemplarze najlepiej zniosą zabieg i przez długie miesiące będą czarować wyglądem w ozdobnych bukietach z suszonych hortensji.

Kiedy ścinać hortensję do suszenia? Nie wyruszaj do ogrodu z samego rana. Wtedy na kwiatach znajduje się rosa — wilgoć nie sprzyja przechowywaniu ich w dobrym stanie. Hortensje do suszenia ścinaj w suchy, słoneczny dzień. Upewnij się, że na kwiatach nie ma niepożądanych gości w postaci owadów.

Zdjęcie Nie ścinaj kwiatów hortensji do suszenia po deszczu ani o poranku / 123RF/PICSEL

Ważne: Podczas ścinania usuń liście, ale zachowaj dość długie łodygi. Wraz z kwiatami powinny mieć długość 30-40 centymetrów. Sprzyja to procesowi suszenia. Łatwiej jest również komponować z nich bukiety, zwłaszcza jeśli suszone hortensje chcesz umieścić w gąbce florystycznej.

Zobacz też: Jak sadzić hortensje bukietowe do gruntu? Najważniejsze zasady i pielęgnacja

Jak zasuszyć hortensje? Najważniejsze zasady

Do przygotowania kwiatów zabierz się od razu po ich ścięciu. Najlepszą metodą jest podwieszenie kwiatów do góry nogami w przewiewnym i zacienionym pomieszczeniu. Suszenie hortensji na słońcu powoduje bowiem utratę koloru. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Najlepiej jest suszyć kwiaty pojedynczo, by miały odpowiednią wentylację. Nie zbijaj ich w ciasne bukiety. Zwróć uwagę na to, by zwisały swobodnie i nie opierały się o ścianę czy meble. Takie niedopatrzenie doprowadzi do deformacji kwiatów. Suszenie hortensji potrawa dwa-trzy tygodnie.

Instagram Post Rozwiń

Suszenie hortensji w piasku

Nieco innym podejściem do tematu jest suszenie hortensji w prażonym piasku. To bardzo dobra alternatywa dla osób, które nie mają do dyspozycji odpowiedniej przestrzeni i warunków do rozwieszenia kwiatów. Jak się za to zabrać?

Zacznij od uprażenia piasku w piekarniku. Potrwa od trzy-cztery godziny.

Umieść kwiaty hortensji w pionowym pudełku i zasyp piaskiem.

Ten rodzaj suchej kąpieli znakomicie pochłania wilgoć i w bezpieczny dla kształtu kwiatostanów sposób pozwala na zasuszenie hortensji.

Kwiaty będą gotowe po trzech tygodniach.

To cię zainteresuje: Wrzesień w ogrodzie. Jakie rośliny najlepiej sadzić jesienią?



Jak suszyć kwiaty w wazonie?

Włożenie kwiatów do naczynia z wodą jest kolejnym praktycznym patentem. Jednak suszenie hortensji w wazonie trzeba przeprowadzić umiejętnie. W tym celu kwiatostany tuż po ścięciu umieść w pojemniku z niewielką ilością wody (powinna sięgać około dwóch centymetrów). Nie ma potrzeby jej wymieniania. Gdy ścięte rośliny pobiorą dostarczoną porcję płynu, zaczną się w naturalny sposób zasuszać, bez utraty ładnego wyglądu.

Instagram Post Rozwiń

Suszone hortensje wytrzymają długie miesiące. Wystarczy prosty trik

Dodatkowa ochrona, by hortensje nie straciły kształtu, przyda się niezależnie od wybranej metody suszenia. Potrzebujesz wyłącznie lakieru do włosów. Delikatne spryskanie płatków tym produktem usztywni je, dzięki czemu przez długi czas będą wyglądać efektownie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kompozycje kwiatowe powinny być dopasowywane do charakteru i stylu aranżacyjnego wnętrza Newseria Lifestyle

Polecamy:

Jak podlewać wrzosy? Zasady i jakość wody mają znaczenie

Ta mikstura za grosze odżywi twoje tuje. Ratuje uschnięte iglaki