Kosmetyki z kurkumą doskonale pielęgnują skórę, dodają jej blasku, a w medycynie ajurwedyjskiej były stosowane w zabiegach przeciwstarzeniowych. Kurkuma stosowana jest także na włosy , które pielęgnuje, a przy tym delikatnie farbuje. Jakie efekty można dzięki niej uzyskać i jak przygotować stosowną mieszankę? Podpowiadamy.

Kurkuma na włosy — efekty

Kurkuma wpływa pozytywnie nie tylko na stan skóry, ale i włosów. Wzmacnia je, rozświetla, a także odkaża skórę głowy, dzięki czemu między innymi pomaga pozbyć się łupieżu. Korzystnie wpływa na ich porost, a przy tym pomaga przeciwdziałać ich wypadaniu. W związku z tym kurkuma bywa składnikiem pielęgnujących maseczek do włosów. Przy regularnym stosowaniu, włosy zyskują zdrowszy wygląd.

Co więcej, kurkumę można znaleźć w składzie niektórych naturalnych farb koloryzujących. Dzięki niej włosy zyskują ładny, złotawy połysk. Stosowanie kurkumy jest szczególnie polecane paniom o włosach mających ciepłą, brązową barwę. Ostryż długi jest też składnikiem farb koloryzujących i ziołowych płukanek, dzięki którym można delikatnie ufarbować także włosy siwe.

Kurkuma na siwe włosy — opinie i porady

Jeśli chodzi o farbowanie włosów kurkumą, komentarze i porady osób, które już mają to za sobą, mogą się okazać niezwykle pomocne. Kurkuma jest w stanie rozjaśnić włosy, ale i nadać im złotawy kolor, jeśli są siwe . Warto przed przystąpieniem do farbowania wetrzeć niewielką ilość kurkumy w skórę za uchem i odczekać dobę, sprawdzając tym samym, czy nie wystąpi reakcja alergiczna. Kurkuma może uczulać, więc dla bezpieczeństwa lepiej przeprowadzić podobną próbę.

Jak przygotować kurkumę na włosy i na co uważać?

Jak przygotować naturalną farbę do włosów? By przygotować koloryzującą mieszankę, wystarczy przyrządzić napar z ziół (na przykład rumianku czy nagietka) i zalać nim 2 łyżki kurkumy w proszku. W ten sposób powstanie papka, którą należy dość równomiernie nałożyć na włosy i pozostawić na nich na około 30 minut. Po tym czasie mieszankę należy spłukać z włosów. Warto pamiętać, by przed przystąpieniem do farbowania również umyć włosy.

Wiele osób zastanawia się, czy stosowanie kurkumy na włosy jest bezpieczne. Warto więc wiedzieć, że powinna korzystnie na nie wpłynąć i lekko zafarbować. Nie dokładajmy jednak więcej sypkiej kurkumy, chcąc uzyskać silniejszy efekt, ponieważ nadmierna jej ilość może doprowadzić do zafarbowania włosów na kolor żółty lub pomarańczowy. Farbowanie włosów w domu trzeba też przeprowadzić ostrożnie, ponieważ kurkumę trudno usunąć między innymi z ubrań.

Dodając łyżkę zmielonej kurkumy do 100 ml oliwy z oliwek, możemy zaś stworzyć maseczkę przeciwłupieżową. Należy ją nałożyć na włosy na 15 minut, a po tym czasie spłukać i umyć włosy delikatnym szamponem.

Picie kurkumy na włosy — jak na nie wpływa?

W kurkumie kryją się liczne składniki odżywcze. Znajdziemy w niej między innymi:

błonnik,

witaminy z grupy B,

witaminę C,

witaminę E,

witaminę K,

cynk,

żelazo,

magnez,

potas,

fosfor,

sód,

wapń.

Kurkuma wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Dodatkowo pomaga wzmocnić odporność i wspomaga leczenie schorzeń układu oddechowego czy pokarmowego. Jej liczne właściwości zdrowotne sprawiają, że zdecydowanie warto ją przyjmować, chociaż istnieją ku temu pewne przeciwwskazania. Kurkumy nie powinny spożywać między innymi osoby cierpiące na wrzody żołądka, cukrzycę typu 1 czy uczulone na ten produkt.

Picie wody z kurkumą przynosi liczne korzyści, jednak jeśli chcemy, by wzmocniła włosy czy przyspieszyła ich porost, lepiej jest zastosować ją w formie maseczki czy wcierki.

