Najlepszy suplement dla seniorów. Wzmacnia mięśnie i poprawia pamięć

Kreatyna to organiczny związek chemiczny, który występuje w naszych mięśniach i ścięgnach. To także coraz popularniejszy suplement stosowany przez sportowców i wszystkie osoby, które np. regularnie ćwiczą na siłowni. Nic dziwnego – poprawia wydolność organizmu i wzmacnia mięśnie. To nie koniec zalet kreatyny – okazuje się, że może mieć pozytywny wpływ także na mózg. Sprawdź, czym jest ta substancja i komu może pomóc.