Spis treści: 01 Jak pielęgnować zamiokulkasa?

02 Co zrobić, żeby zamiokulkas rósł?

03 Dlaczego zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści?

04 Napar z pokrzywy - sposób przygotowania

Jak pielęgnować zamiokulkasa?

Pokochali go szczególnie ci zapracowani i zapominalscy, którzy nie pamiętają o systematycznym podlewaniu swoich kwiatów lub podnoszeniu rolet przed wczesnym wyjściem z mieszkania. Zamiokulkas jest bowiem znany ze swojej niezwykle dużej wytrzymałości na brak wody i słońca, co odpowiada wielu osobom.

Roślina charakteryzuje się szerokimi, skórzastymi liśćmi. Co ciekawe, zamiokulkas do powszechnej uprawy w domach został wprowadzony dopiero w 1996 roku. Jego naturalnym miejscem występowania jest bowiem strefa klimatu zwrotnikowego we wschodniej Afryce oraz klimatu podzwrotnikowego.

Co zrobić, żeby zamiokulkas rósł?

Właśnie dzięki temu, że zamiokulkas narażony jest na niekorzystne warunki wzrostu, wymaga on umiarkowanego podlewania. Toleruje również krótsze okresy suszy. Dlatego nazywa się go najlepszym kwiatkiem dla zapominalskich. Zamiokulkas może zdobić nasze pomieszczenia przez kilka dobrych lat. Co zrobić, kiedy jednak zaczyna gubić liście?

Aby zamiokulkas prawidłowo rósł należy zapewnić mu bogate podłoże - ziemię obfitą w składniki odżywcze, a jednocześnie lekką i przepuszczalną. Należy pamiętać również o odpowiedniej temperaturze - minimum 15 st. C i braku przeciągów. Dla tej rośliny nie ma zupełnie znaczenia pomieszczenie, w którym się znajduje. Będzie rosła zarówno w łazience bez okna, jak i idealnie doświetlonym pokoju. Podlewać należy ją raz na tydzień lub dwa tygodnie.

Dlaczego zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści?

Aby zamiokulkas wypuścił nowe liście, nie wystarczy samo podlewanie. Ważne jest również odpowiednie nawożenie, które pobudzi jego wzrost. Do tego potrzebne będą mu takie składniki odżywcze jak azot, fosfor i potas.

Dostarczymy ich przy pomocy niezwykle prostego w przygotowaniu, domowego nawozu z pokrzywy.

Napar z pokrzywy - sposób przygotowania

Wystarczy zebrać świeże liście pokrzywy lub kupić te suszone, a następnie zaparzyć je w gorącej wodzie i pozostawić do wystygnięcia. Tak przygotowanym naparem podlewać roślinę. Małe listeczki pojawią się szybciej, niż nam się wydaje.

***

