Spis treści: 01 O orkiszu było głośno! Z czego jest produkowana mąka orkiszowa?

02 Popadł w zapomnienie, czyli co się stało z orkiszem?

03 Do czego używać mąki orkiszowej?

04 Właściwości mąki orkiszowej — na diecie jest jak znalazł

05 Inne zalety mąki orkiszowej

06 Czy mąka orkiszowa zawiera gluten?

O orkiszu było głośno! Z czego jest produkowana mąka orkiszowa?

Jak sama nazwa wskazuje, mąkę pozyskuje się z orkiszu. Trzeba wspomnieć, że jest to jeden z rodzajów pszenicy (gatunek Triticum spelta), który przez setki lat był najbardziej rozpowszechniony i doceniany nie tylko na kulinarnym polu.

Produkty orkiszowe w starożytności podawane były śmiałkom startującym w igrzyskach, a także gladiatorom. Już wtedy widziano w nich żywność, która podnosiła sprawność i wytrzymałość sportowców oraz wojowników. W średniowieczu Europa także się nim zajadała, a właściwości orkiszu rozsławiała św. Hildegarda z Bingen. Jej "dieta orkiszowa" miała być zalecana w leczeniu dolegliwości skórnych oraz żołądkowych. Według średniowiecznej mistyczki pszenica orkiszowa należała do pokarmów uzdrawiających.

Reklama

Zdjęcie Naturalny chleb orkiszowy / 123RF/PICSEL

Zobacz: Nadmierny apetyt jako objaw choroby. To nie jest zwykła miłość do jedzenia

Popadł w zapomnienie, czyli co się stało z orkiszem?

Używając współczesnego języka, można powiedzieć, że pszenica orkiszowa miała bardzo dobrą prasę. Zatem, co zaszło, że współcześnie mówimy o wielkim powrocie po długich latach pozostawania w cieniu i dietetycznym zapomnieniu?

Okazuje się, że została wyparta przez pszenicę zwyczajną ze względów praktycznych. Następczyni orkiszu miała być łatwiejsza w uprawie i bardziej wydajna. Nie da się ukryć, że dawniej tego rodzaju kwestie były traktowane priorytetowo, bez wnikliwej analizy pod kątem składu i substancji odżywczych. Dziś jednak z zadowoleniem możemy obserwować powrót mąki orkiszowej na stoły. Wartość odżywcza i wszechstronność to jej ogromne atuty.

Do czego używać mąki orkiszowej?

Cechuje się neutralnym smakiem. Najbardziej dociekliwe podniebienia wyczuwają w niej lekkie nuty orzechowe. Nie zmienia charakteru potraw, a stosować ją można tak samo, jak zwykłą mąkę pszenną.

Przyrządzimy z niej zarówno słodkie wypieki, jak i elastyczne naleśniki. Nadaje się do przygotowania spodu domowej pizzy czy zagęszczania zup i sosów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by była podstawą samodzielnie przygotowanego chleba, bułek, tradycyjnych pierogów i klusek.

Właściwości mąki orkiszowej — na diecie jest jak znalazł

Niektórzy określają ją mianem najzdrowszej mąki, jaką możemy mieć w swoich zapasach. Do tej dobrej opinii z pewnością przyczynia się wysoka zawartość błonnika pokarmowego, który sprzyja mikroflorze bakteryjnej w jelitach. Dodatkowo produkty na bazie mąki orkiszowej:

sycą na dłużej,

niwelują ochotę na podjadanie między posiłkami,

pobudzają metabolizm,

regulują rytm wypróżnień,

zapobiegają zaparciom.

Po zjedzeniu kanapki ze zwykłym pszennym pieczywem szybko czujesz głód? Weź kurs na orkisz.

Zdjęcie Włącz mąkę orkiszową do diety — nie pożałujesz / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Najzdrowsze "słodycze" na świecie. Zjedz dwa dziennie, a zauważysz różnicę. Kupisz w Biedronce

Inne zalety mąki orkiszowej

Produkt jest bogaty w białko oraz witaminy z grupy B. W jego składzie wyróżnić można żelazo, magnez i mangan. Zdrowotną mieszankę uzupełniają witaminy A oraz E. Taki zestaw sprzyja układowi nerwowemu, pracy mózgu, koncentracji, ale i odporności. Działanie substancji odżywczych zauważysz także gołym okiem na podstawie poprawy stanu skóry, która staje się bardziej jędrna, elastyczna i promienna.

Regularne spożywanie mąki orkiszowej sprzyja spowalnianiu procesu starzenia i obniżaniu "złego" cholesterolu. Ile kosztuje mąka orkiszowa? Choć jest artykułem droższym niż najpopularniejsza mąka pszenna, warto przyrządzać z niej przynajmniej część mącznych dań. Kilogram mąki orkiszowej kosztuje około 10 złotych.

Czy mąka orkiszowa zawiera gluten?

Rosnąca świadomość na temat alergii pokarmowych sprawia, że w sklepach coraz łatwiej jest znaleźć artykuły odpowiednie dla pacjentów dotkniętych celiakią. Czy mąka orkiszowa się do nich zalicza? Niestety, jest produktem zawierającym gluten, więc nietolerancja pokarmowa w tym kontekście jest przeszkodą do włączenia jej do jadłospisu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co jeść i suplementować, żeby nie chorować? "Tajemnica odporności leży na talerzu" INTERIA.PL

Polecamy:

Czy wiesz, w jakim wieku jest twój mózg? Sprawdź to w naszym quizie

Możesz dodać do zup, sałatek, ale najlepiej zrobić leczniczy ocet. Święta bazylia, przyprawa o wyjątkowym działaniu