Wątróbka rybna to zdrowy i smaczny dodatek do diety , bogaty w witaminy, minerały i zdrowe tłuszcze. Najbardziej ceniona jest wątróbka z dorsza, która jest przysmakiem w krajach skandynawskich. W Polsce można ją znaleźć w formie konserw oraz świeżej, w specjalistycznych sklepach. Jak z każdą żywnością, należy zachować umiar, aby cieszyć się jej korzyściami zdrowotnymi bez ryzyka.

Wątróbka rybna to źródło wielu niezbędnych składników odżywczych, które przynoszą korzyści zdrowiu . Ogrom witamin i minerałów w niej zawartych jest imponujący, a do tego dochodzą zdrowe kwasy tłuszczowe. Właściwości zdrowotne i odżywcze wątróbki rybnej wynikają z jej zawartości, na którą składają się:

Białko: Wątróbka rybna dostarcza wysokiej jakości białka, które jest niezbędne dla budowy i regeneracji tkanek w organizmie. Wątróbka rybna ma go około 12 g na 100 g.;

Mimo tych zalet wątróbka rybna ma jedną wadę, jest dość wysokokaloryczna. W 100 gramach znajduje się około 600 - 700 kalorii , a przecież często spożywamy ją w towarzystwie pieczywa. Osoby, które dbają o linię, powinny więc wziąć to pod uwagę, planując swoje menu. Zalecana porcja dzienna tego produktu to 20 - 30 g kilka razy w tygodniu .

Spożywanie wątróbki rybnej jest zdrowe, ale jak z każdą żywnością, należy zachować umiar. Ze względu na wysoką zawartość witaminy A, nadmierne spożycie może prowadzić do hiperwitaminozy, czyli nadmiaru tej witaminy w organizmie, co może być szkodliwe. Dla większości osób wątróbka rybna jest cennym dodatkiem do diety, tym bardziej że ma dużo białka i niski indeks glikemiczny (0-10 IG). Może więc być spożywana przez osoby zmagające się z cukrzycą. Mimo wysokiej kaloryczności nie warto rezygnować z wątróbki rybnej. Jej wsparcie dla serca, mózgu, układu krwionośnego i odpornościowego jest nieocenione.