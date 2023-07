Spis treści: 01 Co na senność zamiast kawy?

02 Co zamiast kawy - opcje bez kofeiny

Co na senność zamiast kawy?

Jeśli nie lubimy smaku kawy lub mamy przeciwwskazania do jej picia, takie jak m.in. nadkwasota lub wrzody żołądka, to można wybrać zamiennik, który równie skutecznie nas pobudzi. Coraz większą popularność w tej kategorii zdobywają: yerba mate, matcha i zielona herbata.

Yerba mate zamiast kawy

Zamiast kawy można wybrać yerbe mate, która jest przyrządzana z liści ostrokrzewu paragwajskiego. Spożywany jest zarówno na ciepło, jak i na zimno. Napar ma działanie pobudzające ze względu na zawartość kofeiny. Może się ona jednak różnić w zależności od rodzaju i ilości suszu.

Przyjmuje się jednak, że filiżanka naparu yerba mate zawiera od 60 do 140 mg kofeiny. Może to być więc zdecydowanie więcej niż popularny pobudzacz. Dodatkowo ten zamiennik kawy zawiera substancje, które wpływają na dłuższy proces wchłaniania się kofeiny. Dzięki temu będziemy pobudzeni przez dłuższy czas. Początkowo jednak smak yerby mate może zniechęcać, ale warto się przemęczyć, aby się przekonać i zastąpić nią kawę.

Matcha zamiast kawy

Ostatnio niezwykle modnym zamiennikiem kawy stała się matcha. To sproszkowana na puder zielona herbata. Ma ona bardzo charakterystyczny zielony kolor. Ta propozycja sprawdzi się dla fanów napojów mlecznych, gdyż tak zazwyczaj podawana jest matcha.

Filiżanka matchy ma około 70 mg kofeiny, więc jest to niemalże taka sama dawka jak w kawie. Zamiennik ten jednak o wiele wolniej uwalnia substancję pobudzającą. Z tego powodu działanie matchy odczujemy po około 2 godzinach od jej wypicia.

Zielona herbata zamiast kawy

Zdjęcie Zamiennikiem kawy może być zielona herbata / 123RF/PICSEL

Zielona herbata, jednak w tradycyjnej formie, również będzie świetnym zamiennikiem dla kawy. Regularne przyjmowanie napoju nie tylko zadziała pobudzająco, ale także obniży ciśnienie tętnicze i poziom złego cholesterolu we krwi.

Filiżanka zielonej herbaty zawiera od 20 do 35 mg kofeiny. Jest to o wiele mniej niż kawa, więc sprawdzi się jako jej zamiennik dla osób, które nie potrzebują za dużej dawki pobudzenia. Należy jednak pamiętać o odpowiednim zaparzaniu napoju. Temperatura wody powinna mieć od 70 do 90°C. W niej parzymy zieloną herbatę przez około 3 minuty.

Co zamiast kawy - opcje bez kofeiny

Zamiast kawy można pobudzić się produktami, które nie zawierają kofeiny. Mimo to będą równie skuteczne co popularny napój. Dodatkowo większość z nich pozytywnie wpłynie na działanie organizmu.

Ostre przyprawy na pobudzenie zamiast kawy

Ostre przyprawy spożywane w porannych godzinach pozytywnie wpłyną na rozbudzenie organizmu. Do takich składników możemy zaliczyć ostrą paprykę, cynamon, imbir. Te przyprawy dodają energii do działania w nowym dniu i skutecznie zastąpią kawę.

Jak najlepiej spożyć ostre przyprawy, żeby się pobudzić? Można wykonać mieszankę ciepłej wody i wcześniej wymienionych przypraw. Dla smaku do napoju można wycisnąć cytrynę, a także dodać miodu. Dzięki temu nie tylko rozbudzimy się bez kawy, ale też nawodnimy organizm, co jest niezwykle istotne. Pobudzimy również metabolizm i wesprzemy odporność organizmu.

Kakao lub gorzka czekolada zamiast kawy

Ziarna kakaowca bogate są w magnez, cynk, miedź, chrom czy żelazo. Jeśli więc z rana postawimy na kakao do śniadania zamiast kawy, to dostarczymy tych właśnie składników do organizmu. Dzięki temu pobudzimy się bez kofeiny. Warto jednak wybrać prawdziwe, gorzkie kakao, zamiast popularnych słodzonych opcji tego napoju.

Sok z buraka zamiast kawy

Zdjęcie Dietetycy zalecają nam picie soku z buraka. Zawarte w warzywie azotany podnoszą we krwi stężenie tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne. Wystarczy szklanka dziennie, by obniżyć ciśnienie na dobę / 123RF/PICSEL

Niewiele osób wie, że picie soku z buraka rozszerza naczynia krwionośne i reguluje ciśnienie krwi. Z tego powodu spożywanie go rano może zastąpić kawę. Na pobudzenie organizmu wpłynie również ilość niezbędnych witamin i minerałów, które dostarczy nam ten bezkofeinowy napój.

