Spis treści: 01 Kakao obniża cholesterol

02 Kakao - zmniejsza ryzyko cukrzycy

03 Jak przygotować kakao? Zdjęcie Kakao ma wiele cennych dla zdrowia właściwości /123RF/PICSEL

Kakao - pyszny napój, który cieszy się popularnością na całym świecie. Niektórzy nie potrafią sobie wyobrazić bez niego śniadania, inni chętnie sięgają po niego w ciągu dnia. Okazuje się, że to dobry ruch. Jak wynika z badań, picie kakao nie tylko urozmaica nasze menu, ale również wpływa na obniżenie cholesterolu.

Kakao to źródło przeciwutleniaczy i flawanoli, które chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Oprócz tego są pomocne w obniżaniu ciśnienia krwi.

Kakao obniża cholesterol

Zdjęcie Pij kakao nawet codziennie. Wybieraj tylko to nieprzetworzone i unikaj słodzenia / 123RF/PICSEL

Kakao to jeden z produktów spożywczych, który znacząco wpływa na obniżenie frakcji cholesterolu LDL. Tak wynika z badań opublikowanych na łamach czasopisma naukowego "Nutrition, metabolism & Cardiovascular Deases". Wśród 42 uczestników badania znaleźli się mężczyźni i kobiety w różnym wieku, u których występowało wysokie ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego.

Reklama

Codziennie przez miesiąc pili kakao. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pacjentom wykonano badania określające nie tylko poziom cholesterolu, ale również witamin z grupy B (B1, B2, B12), witaminy C i E. U wszystkich uczestniczek i uczestników badania poziom frakcji LDL znacznie się obniżył.

Jeśli zależy nam na obniżeniu poziomu cholesterolu, sięgajmy po kakao nieprzetworzone. Unikajmy czekolady w proszku, bo ta zawiera spore ilości nasyconych kwasów tłuszczowych.

Zobacz również: Domowe mikstury na wzmocnienie odporności

Kakao - zmniejsza ryzyko cukrzycy

Kakao to nie tylko pogromca cholesterolu - może również zmniejszać ryzyko cukrzycy. Jeśli pijemy kakao, wrażliwość tkanek na insulinę rośnie. A to wpływa na obecność flawanoli w składzie, które pozytywnie oddziałują na metabolizm glukozy. Obniżają poziom stresu antyoksydacyjnego, co jest ważne również w przypadku odchudzania. Kakao prowadzi do zwiększenia termogenezy - dzięki temu zmniejsza się masa ciała. Oprócz tego poprawia koncentrację, pamięć i niweluje uczucie zmęczenia.

Zobacz również: Pumpkin spice latte jak z kawiarni. Jak zrobić jesienną kawę w domu?

Jak przygotować kakao?

Zdjęcie Prawdziwe kakao zawiera cynk, więc warto pić je czasem zamiast kawy / 123RF/PICSEL

Pyszne i zdrowe kakao można łatwo przygotować. Osoby biorące udział w wyżej opisywanym badaniu każdego dnia pili kakao, na które składało się 40g naturalnego kakao i 500 ml gorącego mleka - odtłuszczonego lub zwykłego.

Jeśli chcemy nieco zmienić tradycyjny przepis lub jesteśmy na diecie wegańskiej, możemy spróbować napojów roślinnych. Obecnie znajdziemy je już w większości sklepów. Zamiast mleka krowiego możemy wybrać napój ryżowy, migdałowy, owsiany czy kokosowy.

Sprawdź: Jak zrobić prawdziwe kakao

***