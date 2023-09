Tuje zawsze podlewamy bezpośrednio pod korzenie. Postarajmy się nie zraszać zielonych części, gdyż narażamy je na uszkodzenia oraz atak ze strony grzybów i patogenów.

Podlewanie z węża to najpopularniejsza metoda nawadniania tuj. Alternatywnie stosuje się tzw. linię kroplującą, którą należy umieścić bezpośrednio w glebie pod tujami. Woda wydostaje się przez niewielkie otwory i powoli nawadnia glebę, dzięki czemu podłoże jest stale wilgotne.

Dobrym rozwiązaniem w uprawie tuj jest stosowanie szczepionek mikoryzowych. Dobroczynne grzyby zasiedlające strefę korzeniową zwiększają ich powierzchnię chłonną, przez co nie wymagają tak częstego podlewania.

Optymalna pora dnia na podlewanie tui

Wyznaczenie regularnych pór dnia na podlewanie posadzonych w ogrodzie tuj jest wyjątkowo ważne latem. Upalna pora roku przyczynia się do szybszego parowania wody z nagrzanej promieniami słonecznymi powierzchni. Z tego powodu doradza się nawadnianie roślin wczesnym rankiem lub dopiero pod wieczór. Wiosną i jesienią powinniśmy się zabrać za podlewanie jedynie w godzinach porannych, by umożliwić tujom obeschnięcie przed nocą.

Do podlewania najczęściej używamy węża ogrodowego lub konewki. Ogrodnicy zwracają uwagę, by postarać się nie zamoczyć pędów tuj. Osadzanie się wody na częściach rośliny zadziała jak naturalna soczewka skupiająca promienie słoneczne i powodująca poparzenia delikatnych gałązek. Krople wody potrafią wyglądać niezwykle czarująco na roślinach, jednak pozostawione na tujach przez całą noc sprzyjają szybszemu rozwojowi chorób grzybowych.

Częstotliwość podlewania rośliny

Zdjęcie Częstotliwość nawadniania tui zależy od kilku czynników / 123RF/PICSEL

Aby z pełną dokładnością określić optymalną częstotliwość podlewania tui, należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Wśród najważniejszych znajdują się przede wszystkim: pojemność wodna podłoża, poziom nasłonecznienia stanowiska oraz narażenie na silnie wysuszające wiatry. Nikogo nie zdziwi, że tuje posadzone w miejscu wyjątkowo słonecznym będą potrzebowały o wiele większych zapasów wody, niż rośliny bezpiecznie rosnące w cieniu. Tuje trzymane w doniczkach na balkonach, w przeciwieństwie do okazów rosnących w glebie, wymagają jeszcze częstszego podlewania. Ma to związek z bardzo szybkim nagrzewaniem się i wysychaniem ziemi.

Zapotrzebowanie tui na wodę wiąże się także z rodzajem podłoża. Jeśli roślina rośnie na podłożu piaszczystym i przepuszczalnym, bardzo szybko utraci dostęp do składników mineralnych. Ratunkiem okaże się wtedy częste podlewanie. Ciężka, zbita i gliniasta ziemia także stawia wyzwania przed rosnącymi tujami. To właśnie w niej często tworzą się zastoiska wodne, doprowadzające do gnicia zbyt obficie nawadnianych tuj.

W jaki sposób sprawdzić poziom wilgotności gleby pod tujami? Wystarczy odgarnąć odrobinę podłoża za pomocą łopatki i ocenić, czy jest wystarczająco wilgotne. Często nie da się do tego dojść na pierwszy rzut oka. Narzędziem pomocnym w takiej sytuacji będzie elektroniczny miernik glebowy, który dodatkowo odczyta jej odczyn pH, temperaturę oraz całkowitą siłę nasłonecznienia stanowiska.

Czym podlewać tuje?

Bezsprzecznie najlepiej użyć deszczówki do podlewania tuj. Ogrodnicy doradzają, by zbierać ją do specjalnych beczek, pojemników ustawionych tuż przy rynnach oraz wprost z dachów do instalacji podziemnych. Uważa się ją za tzw. wodę miękką, posiadającą lekko kwaśny odczyn. W jej składzie nie znajdziemy chloru, który został zastąpiony wysoką zawartością licznych gazów rozpuszczalnych, m.in. tlenem, azotem oraz dwutlenkiem węgla.

Patrząc realistycznie, większość roślin ogrodowych podlewa się zwykłą wodą wodociągową. Tuje nie stanowią tutaj żadnego wyjątku. Na ogół taki rodzaj nawadniania nie przyczynia się do powstawania zbyt licznych szkód, jednak decydując się na uprawę tuj w doniczkach, zacznijmy od nalania wody wodociągowej do pojemnika i odstawieniu jej na 1 dzień.

Nawadnianie tui przed zimą - do kiedy?

Zdjęcie Ostatnie podlewanie tui przypada na październik lub listopad / 123RF/PICSEL

Aktywny proces transpiracji trwa u tui przez cały rok, bez żadnej przerwy. Grube warstwy śniegu, a także twarde i zamarznięte podłoże skutecznie blokują jej dostęp do wody i składników pokarmowych. Przedłużanie się takiej sytuacji doprowadza do suszy fizjologicznej. Na czym polega to zjawisko?

Właśnie wtedy roślina traci wodę ze wszystkich tkanek podczas parowania, a nie może jej na bieżąco pobrać z gleby i uzupełnić. Specjaliści w dziedzinie opieki nad roślinami doradzają, by solidnie podlać tuje jeszcze przed nastaniem pierwszych przymrozków, czyli na ogół w październiku lub listopadzie. W ten sposób dostaną szansę zgromadzenia odpowiedniej porcji wilgoci w pędach jeszcze przed nastaniem wymagającej zimy.

Zimowe podlewanie tui - czy jest konieczne?

Tuje należą do rodziny roślin zimozielonych, które w trakcie zimy są narażone na szkodliwe efekty suszy fizjologicznej. Długa, mroźna i wypełniona zaspami śniegu pora roku zdecydowanie nie dostarcza im idealnych warunków do przetrwania. Zimą wykorzystujmy wszelkie okienka pogodowe i okresy ocieplenia, w których temperatura przekracza 0 st. C, by podlać spragnione tuje wodą w temperaturze otoczenia.

Doświadczeni ogrodnicy zaznaczają, by w miarę możliwości wykonać tę czynność chociaż raz - najlepiej w grudniu lub styczniu. Podlewanie ma ogromne znaczenie zwłaszcza podczas całkowicie bezśnieżnych, suchych i wietrznych zim. Decyzja o nawadnianiu roślin zimą to szansa dla tuj na przetrwanie do wiosny oraz uchronienie ich przed brązowieniem łusek w czasie przedwiośnia.

