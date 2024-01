Dieta kapuściana: Na czym polega?

Jak sama nazwa wskazuje, dieta ta opiera się na spożywaniu kapusty, która nie dość, że jest niskokaloryczna, to na dodatek bardzo syci. Oto zasługa błonnika pokarmowego, który robi porządek w jelitach: poprawia ich funkcjonowanie, usprawnia procesy trawienne i pomaga schudnąć. Oczywiście, na liście produktów znajdują się również inne warzywa, które urozmaicają menu. Mimo wszystko jest to monodieta, ponieważ nie dostarcza ona tłuszczów, węglowodanów ani białka, dlatego nie może być stosowana dłużej niż tydzień.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Drogocenne właściwości kapusty POLSAT GO

Jakie są efekty? Podczas stosowania diety, nie tylko regulujemy pracę jelit, ale także pozbywamy się nadmiaru wody i toksyn z organizmu, przez co od razu można stracić kilka kilogramów. Trzeba jednak trzymać się zasad diety kapuścianej, a podstawą jest przygotowanie zupy z kapusty: nie z tradycyjnej, białej, ale włoskiej, która jest delikatniejsza, ale lepiej wpływa na proces odchudzania, ponieważ jest lekkostrawna.

Reklama

Zasada diety kapuścianej

Jak można łatwo się domyślić, podstawą diety jest zjadanie zupy kapuścianej. Od razu trzeba zaznaczyć: warto od razu przelać ją do słoików, ponieważ w ten sposób możemy sięgnąć po porcję odżywczego i ciepłego posiłku wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Nie trzeba się ograniczać, ponieważ można ją zjadać w tylu porcjach i wtedy, kiedy mamy ochotę. Ogromna ilość błonnika pokarmowego jednak powoduje, że czujemy się syci. Oprócz zupy trzeba pić bardzo dużo niegazowanej wody. W ciągu dnia powinno się przyjmować nie mniej niż dwa litry płynów.

Dieta kapuściana powinna trwać nie dłużej niż tydzień i przez pierwsze cztery dni podstawą jest wyłącznie zupa. Od piątego dnia menu można nieco urozmaicić, ponieważ można włączyć do diety jajka, chudy drób i mleko oraz pełnoziarniste produkty zbożowe w niewielkiej ilości.

Sprawdź: Ustalono, o jakiej porze należy jeść śniadanie. Godzina kluczowa dla serca

Czego nie wolno spożywać podczas diety kapuścianej

Zdjęcie Kapusta włoska jest lekkostrawna i idealnie nadaje się jako podstawa diety / 123RF/PICSEL

Jeśli chcemy uzyskać wymierny efekt odchudzania, to warto przestrzegać tej - wydawać się może restrykcyjnej - diety. Na ten tydzień warto zrezygnować z trunków, cukru, tłuszczów oraz czerwonego mięsa. Dozwolone są napary ziołowe, herbata oraz kawa, ale nie mogą one zawierać dodatków: słodzików oraz mleka.

Trzeba wiedzieć, że restrykcyjna dieta może pogorszyć nasze samopoczucie. W trakcie oczyszczania mogą wystąpić osłabienie i ból głowy, ale szybko powinny minąć. Jeśli jednak pogorszenie nastroju utrzymuje się przez dłuższy czas i objawy nas niepokoją, kurację trzeba przerwać i udać się do lekarza.

Trzeba zaznaczyć także jedno: dieta kapuściana to także wstęp do dalszego odchudzania. Po jej zakończeniu warto utrzymać zdrowe nawyki żywieniowe oraz zrezygnować z przetworzonych i kalorycznych produktów. Inaczej dosięgnie nas efekt jo-jo.

Sprawdź: "Owoc aniołów". Nieziemski miąższ, a pestki zastąpią pieprz

Jak zrobić zupę kapuścianą?

Zanim dowiemy się, jak zrobić fit-kapuściankę, trzeba skompletować odpowiednie składniki:

Główka kapusty włoskiej

Pięć pomidorów

Papryka zielona i żółta

Cebula trzy sztuki

Seler naciowy trzy gałązki

Liście laurowe

Ziele angielskie

Pieprz



Kminek lub kumin i majeranek

Woda trzy litry.

Sposób przygotowania:

Najpierw kroimy kapustę - najlepiej ją poszatkować i wrzucić do garnka, zalać wodą i gotować na małym ogniu pod przykryciem przez kwadrans. Pozostałe warzywa obrać i pokroić w kostkę lub piórka i dodać do gotującej się kapusty. Całość gotować jeszcze przez kolejne 15 minut, dodać przyprawy do smaku, porządnie zamieszać i gotowe. Zupa jest gotowa albo do spożycia, albo do umieszczenia w słoikach.



Polecamy: "Złoto wegan" podbija polską kuchnię. Solidny zastrzyk witamin