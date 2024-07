Żeń-szeń jest cenioną przyprawą, która dodaje energii, poprawia pamięć i koncentrację, ułatwia naukę, a także opóźnia procesy starzenia się mózgu. Swoje cenne właściwości zawdzięcza ginsenozydom, które wykazują działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. To dzięki nim żeń-szeń przeciwdziała uszkodzeniu komórek mózgu przez wolne rodniki, a także chroni przed spadkiem formy psychicznej.

Imbir, znany ze swoich przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych i żółciopędnych właściwości, jest nieoceniony w walce z przeziębieniem, czy problemami ze stawami. Nie każdy jednak wie, że jest on również doskonałym sojusznikiem sprawnego umysłu. Dodanie imbiru do codziennej diety nie tylko poprawi trawienie i wzmocni odporność, ale również wesprze naszą pamięć i funkcje poznawcze.

Szałwia to roślina o niezwykłych właściwościach, która jest bogata w minerały takie jak cynk, wapń, magnez, potas, żelazo i sód, oraz witaminy C i D. Badania wykazują, że ekstrakt z szałwii może hamować działanie szkodliwego enzymu blokującego neuroprzekaźniki odpowiedzialne za kluczowe funkcje mózgu. Dzięki temu szałwia może poprawiać pamięć, wspomagać procesy uczenia się oraz hamować rozwój choroby Alzheimera.

Badania pokazują, że substancje te mogą poprawiać pamięć poprzez hamowanie rozkładu acetylocholiny (ACh), chemicznego przekaźnika odgrywającego kluczową rolę w pamięci. Poziom acetylocholiny obniża się w chorobie Alzheimera, co może tłumaczyć korzystne działanie szałwii.

W badaniu opublikowanym w 2003 roku w Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 39 uczestników z łagodną lub umiarkowaną chorobą Alzheimera codziennie spożywało 60 kropli (2 ml) ekstraktu z szałwii lub placebo przez cztery miesiące. Wyniki pokazały, że osoby przyjmujące ekstrakt z szałwii uzyskały lepsze wyniki w testach mierzących pamięć, rozwiązywanie problemów, rozumowanie i inne zdolności poznawcze.

Innym istotnym związkiem jest tumeron, którego działanie na mózg zbadali niemieccy naukowcy z Instytutu Medycyny i Neurofizjologii w Julich. Do badań wykorzystano szczury, którym wstrzyknięto tumeron , a następnie ich mózgi skanowano metodą rezonansu magnetycznego. Wyniki wskazywały, że tumeron pobudza namnażanie i różnicowanie komórek nerwowych w mózgu.

W drugiej części eksperymentu naukowcy badali wpływ roztworów tumeronu na nerwowe komórki macierzyste, które mogą się przekształcić w dowolny rodzaj komórek mózgowych. Naukowcy sugerują, że mogą one odgrywać rolę w naprawie mózgu po urazie lub chorobie. Jak się okazało, im wyższa była koncentracja tumeronu, tym intensywniej nerwowe komórki macierzyste pobudzane były do namnażania się i różnicowania.

To niejedyne badania, które potwierdziły pozytywny wpływ regularnego spożywania kurkumy na mózg. Co ciekawe, aby zwiększyć jej skuteczność, warto łączyć kurkumę z czarnym pieprzem, który zawiera piperynę - związek zwiększający wchłanianie kurkuminy. Dodając kurkumę do codziennych posiłków, możemy wspierać zdrowie mózgu na wiele lat.