Gdzie najlepiej rosną hortensje?

Hortensja to krzew pochodzący z Azji, a konkretniej z Chin, Japonii, Korei czy Indochin. Roślina jest bardzo często uprawiana w przydomowych ogródkach i robi niesamowite wrażenie. Hortensja może osiągać nawet do 1,5 metra wysokości. Jej liście są ciemnozielone, o kształcie owalnym.

Kwiaty hortensji są naprawdę wyjątkowe. To kuliste, gęste baldachogrona o średnicy od 15 do 25 centymetrów. Kwiatostany mogą przybierać barwę od bieli, przez róże, aż po niebieski. Co ciekawe ich kolor można samemu zmieniać. W zależności więc od tego, gdzie będzie rosnąć hortensja, taki będzie mieć kolor.

Hortensje najlepiej rosną na glebie, która jest:

przepuszczalna

próchnicza

wilgotna

Stanowisko dla krzewu powinno być nasłonecznione, co wpłynie na lepsze kwitnienie, ale może być też półcieniste. Miejsce półcieniste natomiast zadziała na lepszy rozwój hortensji.

Jak dbać o hortensje, żeby kwitła?

Hortensje kwitną całe lato. Aby cieszyć się dużymi i pięknymi kwiatami jak najdłużej o krzew trzeba odpowiednio dbać. Pomogą w tym proste zasady uprawy hortensji.

Hortensji przede wszystkim należy zapewnić odpowiednie nawodnienie. W okresie kwitnienia, ze względu na dużą ilość kwiatów, krzew jest wyjątkowo narażony na przesuszenie.

Hortensję powinno się więc intensywnie podlewać przez całe lato, czyli wtedy, kiedy kwitnie. Podczas wzrostu rośliny, należy nawadniać ją nawet codziennie. Nie można jednak przesadzić z zalaniem ziemi.

W podlewaniu hortensji istotny jest również sposób działania. Roślinę podlewamy wyłącznie przy samym podłożu. Nie wolno liści i kwiatów polewać wodą, gdyż wtedy hortensję mogą zaatakować choroby.

Trzeba również zadbać o nawożenie hortensji. Krzew pobiera dużo składników odżywczych z gleby, dlatego trzeba ją odpowiednio wzbogacać. Nawożenie hortensje powinno odbywać się od dwóch do trzech razy w trakcie sezonu. Nawozami płynnymi natomiast ziemię można zasilać nawet co 10 dni.

Domowy nawóz do hortensji

Nawóz do hortensji powinien być bogaty w takie składniki jak m.in. azot, fosfor oraz potas. To podstawowe pierwiastki, które pozytywnie wpływają na rozwój krzewu oraz jego kwitnienie. Przygotowując domowy nawóz do hortensji będziemy mieć pewność, że dostarczamy tych składników w naturalny i bezpieczny sposób.

Domowy nawóz do hortensji z fusów z kawy

Ziemię pod hortensją bardzo dobrze zasilą fusy z kawy. Wystarczy, że po parzeniu kawy wysuszysz fusy, a następnie wmieszasz je w glebę lub rozsypiesz pod rośliną. Można również wykonać domowy nawóz do hortensji na inny sposób.

Pozostałe fusy po kawie zalewamy wodą i odstawiamy na kilkanaście minut. W tym czasie one napęcznieją. Po odczekaniu roztwór przemieszamy i nawozimy nim hortensję.

Domowy nawóz do hortensji z banana

Sekret tego domowego nawozu do hortensji tkwi w skórce z banana. Zawiera ona niezbędne składniki, które poprawią kwitnienie krzewu. Do przygotowania dokarmiacza będziemy potrzebować pozostałości po zjedzonym bananie oraz wody.

Skórki banana kroimy, a następnie wkładamy do pojemnika z wodą z dodatkiem dwóch łyżeczek sody oczyszczonej. Mieszankę odstawiamy na 20 minut. Po tym czasie skórki banana wyciągamy i osuszamy, a następnie mielimy na pył. Powstałą masę zalewamy wodę i pozostawiamy pod przykryciem na około tydzień. W takim sposób otrzymujemy domowy nawóz do hortensji.

Istnieje jednak jeszcze prostszy sposób na dokarmienie hortensji skórkami po bananie, które wystarczy pociąć na kawałki i zakopać pod krzewem. Przy wykopywaniu dołków w ziemi należy natomiast uważać, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego hortensji.

