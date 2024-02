Spis treści: 01 Mech na balkonie lub tarasie. Jak sobie z nim poradzić?

02 Prosty i tani sposób na usunięcie mchu. Wystarczy jeden produkt

03 Jak usunąć mech z balkonu lub tarasu octem?

04 Jak jeszcze usunąć mech? Oto inne sprawdzone sposoby

Mech na balkonie lub tarasie. Jak sobie z nim poradzić?

Powodem pojawiania się mchu na naszych balkonach i tarasach jest najczęściej wilgoć oraz cień. To one sprzyjają rozwojowi tej rośliny. Z tego powodu niekiedy próbując pozbyć się mchu z tarasu, pogarszamy tylko sprawę. Zwłaszcza jeśli używamy do tego samej wody, która wnika w głębsze części ziemi i stwarza idealne warunki do wzrostu tej rośliny.



Pamiętajmy, że w walce z mchem liczy się czas. Gdy zauważymy pierwsze pędy, nie zwlekajmy, do momentu, gdy roślina zacznie się rozwijać. Usuńmy je od razu. Mimo że na rynku dostaniemy wiele preparatów, które pomogą nam w walce z mchem, najpierw warto sięgnąć po proste, tanie i bezpieczne domowe rozwiązania.

Prosty i tani sposób na usunięcie mchu. Wystarczy jeden produkt

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że świetnym produktem do zwalczania mchu może okazać się ocet. Ma on wiele zastosowań w domu. Zdezynfekujemy nim powierzchnie, usuniemy nieprzyjemny zapach z lodówki lub też pozbędziemy się nalotów z kamienia w czajniku, lub pralce.



Ocet świetnie poradzi sobie również ze zwalczaniem mchu. Dzięki swoim kwaśnym właściwościom działa on parząco na rośliny, powodując ich zamieranie i zasychanie. Z tego powodu idealne sprawdzi się na balkonie lub tarasie, jednak nie należy używać go w celu pozbycia się mchu z trawy, która również zacznie obumierać po kontakcie z octem.



Poza tym usuwanie mchu przy pomocy octu jest bezpieczne zarówno dla człowieka, jak i zwierząt.

Zdjęcie Ocet ma szerokie zastosowanie w gospodarstwie domowym / 123RF/PICSEL

Jak usunąć mech z balkonu lub tarasu octem?

Do usunięcia mchu najlepiej sprawdzi się ocet spożywczy (10 proc.), który zastosujemy w formie oprysku. Najpierw jednak należy przygotować z niego roztwór.



W tym celu musimy wymieszać ocet z wodą w proporcjach 1:2 (1 szklanka octu z 2 szklankami wody). Następnie taką miksturę przelewamy do buteleczki ze sprayem i zaczynamy oprysk.



Pamiętajmy jednak, aby przeprowadzić go w ciepły i bezwietrzny dzień. Silny wiatr może sprawić, że ocet przedostanie się na inne rośliny, które zaczną wówczas obumierać. Poza tym słońce potęguje i przyśpiesza działanie octu na chwasty. Z kolei wilgoć i deszcz może osłabić jego działanie.

Jak jeszcze usunąć mech? Oto inne sprawdzone sposoby

Oprócz octu, do usunięcia mchu z balkonu czy tarasu możemy wykorzystać myjkę wysokociśnieniową. Doskonale sprawdzi się w sytuacji, gdy mech, którego chcemy się pozbyć, wdarł się w szczeliny i zakamarki naszego balkonu lub tarasu.



Jest to bardzo wygodny sposób, który nie wymaga od nas szczególnej pracy, i zajmie nam niewiele czasu. Dodatkowo wraz z mchem pozbędziemy się w ten sposób błota oraz brudu.



Jeśli jednak nie mamy do dyspozycji myjki, mech możemy usunąć też ręcznie, przy pomocy skrobaka do szczelin czy szczotki ze sztywnym włosiem. Taki sposób sprawdzi się na mniejszych powierzchniach, które nie są intensywnie porośnięte mchem, ponieważ jest on bardzo pracochłonny.

