Spis treści: 01 Chrzan pospolity - co to za roślina?

02 Jak zwalczać nadmiar chrzanu z ogrodu?

03 Kulinarne patenty na wykopany chrzan

Chrzan pospolity - co to za roślina?

Jednym z gatunków ruderalnych, porastających glebę oraz tereny naznaczone intensywną ingerencją człowieka, jest pospolicie występujący chrzan. Roślina należy do rodziny kapustowatych i używa się jej jako przyprawy o dość silnym i ostrym smaku. Chrzanu dodaje się do potraw przede wszystkim w celu nadania im wyrazistości. Ze względu na obecność sinigryny, chrzan zalicza się do roślin leczniczych.

Skład chrzanu obfituje także w witaminę C, A, K oraz witaminy z grupy B, sole mineralne, glikozydy, żywice i enzymy. Roślinę uważa się za wyjątkowo niskokaloryczną - w 100 gramach produktu znajdziemy jedynie 74 kalorie. Chrzan jest chętnie wykorzystywany przez zwolenników medycyny naturalnej jako roślinny antybiotyk. Stosuje się go głównie przy infekcjach, nieżycie nosa, oskrzeli, gardła oraz zatok. Mimo wielu zdrowotnych właściwości bywa prawdziwym utrapieniem ogrodników, bujnie zarastając pozostałe uprawy. Czy da się z nim walczyć?

Reklama

Sprawdź: Zakazany przy wrzodach żołądka i zapaleniu jelit. Problem zaogni nawet kawałek

Jak zwalczać nadmiar chrzanu z ogrodu?

Zdjęcie Chrzan należy usunąć z ziemi wraz z najmniejszymi korzeniami / 123RF/PICSEL

Chrzan to bez wątpienia jedna z najbardziej upartych roślin. Można całkowicie o nim zapomnieć, pominąć go w podlewaniu i nawożeniu, a on i tak będzie rósł bez większych przeszkód. Ma to związek z bardzo wytrzymałym i długim systemem korzeniowym. Nawet jeśli pozbędziemy się głównego korzenia, chrzan będzie uparcie odrastał z pozostałości niewielkich korzonków. Pomoże mu w tym dodatkowo żyzna gleba z domieszką gliny.

Do całkowitego pozbycia się niechcianego chrzanu z ogrodu potrzeba samozaparcia, wytrwałości i konsekwencji. Jeśli planujemy wyplenić go na stałe z terenów przeznaczonych pod inne uprawy, pamiętajmy o wykopywaniu wszystkich nowo wyrastających liści z ziemi. W trakcie tej czynności zwróćmy uwagę na wyciągnięcie wszystkich widocznych korzeni. Czy metoda ta wymaga specjalistycznych narzędzi? Potrzebny będzie jedynie chwastownik lub zwykła łopata. Pamiętajmy jednak, że korzystając z tego sposobu, chrzan zacznie zamierać dopiero po ok. dwóch latach od pierwszego zabiegu.

Sprawdź: Chrzan: budzi uśpiony metabolizm

Kulinarne patenty na wykopany chrzan

Zapasy chrzanu wykopanego z ogrodu wcale nie muszą się zmarnować. Roślina świetnie sprawdzi się nie tylko w daniach kuchni polskiej, ale także nieco bardziej wymyślnych, a nawet orientalnych przepisach. Chrzan doskonale podbija smak potraw, a dodatkowo ma właściwości konserwujące żywność, dzięki czemu zbyt szybko nie ulegnie zepsuciu. Spożywanie rośliny wyraźnie pobudza wydzielanie enzymów trawiennych, dlatego kucharze chętnie komponują go z daniami mięsnymi.

Korzeń chrzanu to tradycyjna przyprawa używana do zup, sosów, ćwikły, a także marynat. Wiele osób nie wyobraża sobie świątecznego żurku lub barszczu białego bez odrobiny tartego korzenia. Młode listki świetnie urozmaicą sałatki i wnętrza kanapek. Specjaliści zwracają uwagę, by nie podawać żadnej formy chrzanu dzieciom poniżej 2. roku życia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Domowy chrzan. Czym się kierować przy zakupie korzeni? Polsat Cafe

Sprawdź również:

Chcesz nazbierać pełne kosze borowików? Tam rośnie ich cała masa



Pyszna witaminowa bomba z domowej spiżarni. Sercowcy powinni codziennie zajadać