Spis treści: 01 Nagrywanie uciążliwych sąsiadów

02 Gdzie zgłosić nielegalne nagrywanie?

03 "Ma kamery obrotowe i jedna z nich non stop nagrywa moje podwórko"

Nagrywanie uciążliwych sąsiadów

Kwestia monitoringu sąsiedzkiego ma dwie strony medalu. Po jednej są osoby, które przez nagrywanie uciążliwych sąsiadów chcą udowodnić ich naruszające spokój zachowanie, po drugiej nagrywani, którzy traktują instalację kamer skierowanych w kierunku ich działki jako zamach na wolność i swoisty rodzaj podglądania.

Czy nagrywanie uciążliwych sąsiadów, aby udowodnić im niewłaściwe zachowanie, jest legalne? Prawnicy nie mają co do tego wątpliwości, o czym świadczą także wyroki sądowe. Nagrywanie z kamer na sąsiada jest traktowane jako naruszenie prawa do prywatności i prawa do wizerunku zaliczanego do dóbr osobistych, które podlega ochronie z artykułu 23 kodeksu cywilnego:

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. art. 23 kodeksu cywilny

Reklama

Jest jedna sytuacja, gdy nagrywanie sąsiadów może okazać się dobrym posunięciem. Jeśli kamery nagrają, że sąsiad łamie prawo, to takie nagranie może zostać dopuszczone przez sąd. Innymi słowy, jeśli dzięki kamerze będziemy w stanie udowodnić, że sąsiad np. kradnie, pobił kogoś czy zniesławił, to istnieje możliwość, że sąd uzna taki film za dowód w sprawie. Jednak warto zauważyć, że każda taka sytuacja traktowana jest indywidualnie i każdorazowo poddawane ocenie sędziego. Zatem jeśli sąd uzna, że czyn popełniony przez sąsiada nie nosi znamion przestępstwa, wówczas osoba nagrywana może wytoczyć nam sprawę z tytułu naruszenia dóbr osobistych.



Zdjęcie Życie z sąsiadami to sztuka kompromisu / 123RF/PICSEL

Nie zawsze to strona nagrywana jest tą bardziej uciążliwą. Zdarza się, że kamery kierowane są w kierunku działki sąsiadów, tylko po to, by przyłapać ich na niezgodnych z prawem czy obowiązującymi regulaminami, działaniach. Takie celowe podglądanie jest uciążliwe dla drugiej strony, która może z tym walczyć. Gdzie zgłosić nielegalne nagrywanie, jeśli zauważymy, że kamery monitoringu sąsiada są zwrócone w kierunku naszej działki? Jak należy się wówczas zachować i co możemy z tym zrobić?

Zobacz również: Sąsiedzki spór o gołębie. Sąsiad dokarmia, a na moim balkonie brudno

Gdzie zgłosić nielegalne nagrywanie?

Gdzie zgłosić nielegalne nagrywanie? Jeśli kamery sąsiada skierowane są w kierunku naszej działki i to w taki sposób, że może on obserwować to co dzieje się w domu i przed nim może to zostać potraktowane jako podglądanie, stalking, a nawet uporczywe nękanie.

Zdjęcie Sąsiad nie może naruszać naszej prywatności / 123RF/PICSEL

Czy podglądanie to przestępstwo? Tak, jest ono traktowane jako przestępstwo, ale ma ono nietypowy charakter - to znaczy, ścigane jest na wniosek nagrywanego czy podglądanego. To znaczy, że należy złożyć na komisariacie policji wniosek (pisemny bądź ustny) o ściganie tego procederu.

Zatem na pytanie: gdzie zgłosić nielegalne nagrywanie, odpowiedź brzmi: na policji. Co można zrobić, jeśli jednak policja uzna, że nie doszło do popełnienia przestępstwa?

Zobacz również: Polacy na potęgę pozywają sąsiadów. Tuje w ogrodzie to dopiero początek

Zdjęcie Tradycyjne podglądanie sąsiadów zastąpiło nagrywanie ich kamerami / Peter De Voecht / East News

"Ma kamery obrotowe i jedna z nich non stop nagrywa moje podwórko"

Ludzie, którzy podglądają swoich sąsiadów za pomocą kamer, bywają też niezwykle sprytni, o jednej z takich sytuacji pisze w liście do redakcji nasza czytelniczka:

Witam. Ja mam problem z sąsiadem, bo notorycznie obserwuje moją posesję. Ma kamery obrotowe i jedna z nich non stop nagrywa moje podwórko. Gdy jest wzywana policja, kamery się obracają na jego podwórko. Co mam zrobić? Czytelniczka

Kobieta dodaje też: "Ostatnio zrobiliśmy ognisko, to wezwał straż pożarną. Przyjechali, zobaczyli i pojechali. Non stop nasyła na mnie straż gminną... Po prostu jest tak uciążliwy: krzyczał, że jestem z mężem patologią, że męża mi posadzi i mnie załatwi".

Zdjęcie Sąsiedzi potrafią zaskakiwać / 123RF/PICSEL

W tym przypadku sprawa jest nieco trudniejsza, bo kamery są ruchome i jak twierdzi nasza czytelniczka, policja nie może zweryfikować zawiadomienia o nielegalnym nagrywani. W podobnych sytuacjach prawnicy radzą wykonać zdjęcie lub jeszcze lepiej nagrać film, na którym widać kamery skierowane na naszą działkę lub odwracające się w jej kierunku. Właściwym byłoby także znalezienie świadków, którzy potwierdzą przed sądem, że faktycznie doszło do nielegalnego nagrywania.

Następnym krokiem byłoby wytoczenie sąsiadowi sprawy przed sądem z tytułu naruszenia dóbr osobistych, bo jak mówi art. 24 kodeksu cywilnego:

“Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny."

W przypadku opisanym przez naszą użytkowniczkę w grę może wchodzić także powództwo z tytułu zniesławienia, a także uporczywego nękania.



Zobacz również: Trzaskanie drzwiami, brak prywatności. Co najbardziej denerwuje nas w zachowaniach sąsiadów?