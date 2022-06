Statystyczny Włoch zjada rocznie niemal 30 kilogramów makaronu. Równie chętnie zajadają się nim także Polacy, a dania przygotowane na jego bazie coraz częściej goszczą na naszych stołach. W związku z tym warto wiedzieć, w jaki sposób przyrządzić makaron, aby nie stracić jego cennych właściwości.

Czy powinno się odcedzać makaron na sitku?

Jednym z podstawowych błędów, który popełnia niemal każdy z nas, jest wylewanie wody po ugotowaniu makaronu. Większość Polaków do odcedzenia makaronu używa bowiem sitka, tracąc w ten sposób cenną wodę, nazywaną "płynnym złotem".

Czy więc powinno się odcedzać makaron na sitku? Odpowiedź jest prosta i konkretna - nie. Wrzucając makaron na sitko traktujemy wodę, w której został przygotowany, jako odpad. Tymczasem jest to prawdziwa kopalnia smaku - dodana do sosu zachwyci każde podniebienie.

Nigdy nie wylewaj wody po makaronie!

Woda pozostała po gotowaniu makaronu jest mętna i nie zachęca do ponownego użycia. Tymczasem nie bez powodu nazywana jest "płynnym złotem" - jest bowiem bogata w skrobię i składniki mineralne, uwalniane podczas gotowania.

To niezwykle cenny dodatek do sosów. Wystarczy już kilka łyżek wody, aby sos do makaronu stał się bardziej gęsty i kremowy. Zagęszczenie sosu jest jednocześnie niezwykle istotną kwestią. Zazwyczaj używamy do tego masła, które dodatkowo podbija kalorie. Najlepsi szefowie kuchni mają swój sposób, który polecają każdemu. To właśnie woda z gotowania makronu. To kucharze nazwali ją "płynnym złotem".

Jak nie stracić cennej wody? Jest na to kilka sposobów. Przede wszystkim makaron można wyciągnąć z wody za pomocą dużej łyżki cedzakowej, zaś ten typu spaghetti przy pomocy szczypiec. Przed odlaniem makaronu można również pobrać kilka filiżanek wody z garnka. To nic trudnego!

