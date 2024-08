Metoda 12-3-30 to prosty, ale skuteczny sposób na poprawę sylwetki. Jej autorką jest amerykańska influencerka Lauren Giraldo, znana z mediów społecznościowych takich jak TikTok i Instagram. Tam podzieliła się historią swojego sukcesu, co przyczyniło się do rosnącej popularności tej metody. Lauren Giraldo wyznała, że metoda 12-3-30 pomogła jej schudnąć aż 13 kilogramów.