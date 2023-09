Trudno je dostrzec gołym okiem. Pomoże domowy test ziemniaka lub ogórka

Ziemiórki to jedne z tych szkodników roślin, które nie tylko są wyjątkowo złośliwe, ale także niełatwo się ich pozbyć. Co gorsza, trudno je często zauważyć gołym okiem, a kiedy pozwolimy im działać, to skrzętnie to wykorzystują. Mnożą się w zastraszającym tempie, a później rośliny w domu są w opłakanym stanie. Łatwo można zażegnać problem, ale trzeba działać szybko. Wtedy wystarczy rozłożyć wabik na ziemiórki, a problem rozwiąże się praktycznie sam.

Zdjęcie Sposób na ziemiórki? Lep i pułapka pomogły się pozbyć problemu / 123RF/PICSEL