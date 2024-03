Uznaje się je również za kwiaty obfitości i bogactwa . Być może bukiet z hortensji trzymany w domu przyciągnie do nas pomyślność. Uprawa hortensji w ogrodzie w tym kontekście z pewnością też nie zaszkodzi. Tym bardziej sprawdź, co zrobić, aby rosły bez zarzutu i kwitły obficie.

Mimo że wśród wymagań krzewów trzeba zwrócić uwagę na stanowisko i zabiegi pielęgnacyjne, kluczowe jest podłoże. Ziemia do hortensji powinna być żyzna, próchnicza i dobrze przepuszczalna. Należy dbać o to, aby stale była lekko wilgotna. Ważny jest także odczyn. Hortensja to roślina kwasolubna, optymalnie dla niej pH mieści się w przedziale 4,5-6,5. W takich warunkach jest w stanie pozyskiwać z ziemi wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, co przełoży się na obfite kwitnienie.