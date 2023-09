Spis treści: 01 Właściwości suszonych grzybów

02 Jak przygotować suszone grzyby?

03 Przechowywanie ususzonych grzybów

04 Suszone grzyby - jak długo przechowywać?

Właściwości suszonych grzybów

Już jakiś czas temu obalono teorię, mówiącą, że grzyby nie dostarczają organizmowi nic poza smakiem. Zarówno świeże, jak i suszone zawierają w sobie moc ważnych pierwiastków oraz mikroelementów. Na szczycie listy znajdują się przede wszystkim selen, wapń oraz fosfor. Trzeba mieć jednak na uwadze, że aby dostarczyć potrzebnej ilości składników odżywczych z grzybów suszonych, trzeba by było spożyć ich bardzo dużo.

Lepiej potraktować je jako smakowity dodatek do innych dań. Grzyby przeznaczone do suszenia powinny pochodzić jedynie ze sprawdzonych źródeł. Jeśli nie zbieramy ich sami, udajmy się do polecanego i doświadczonego grzybiarza. W przeciwnym razie narażamy się na mierzenie z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Zakup w bezpiecznym źródle nie tylko dostarczy obłędnych doznań kubkom smakowym, ale dodatkowo pozwoli zachować ich kulinarne właściwości na dłużej.

Jak przygotować suszone grzyby?

Zdjęcie Grzyby można suszyć na kilka różnych sposobów / 123RF/PICSEL

Najbardziej podstawowym i nadal chętnie praktykowany sposobem suszenia zebranych w lesie grzybów jest wystawienie ich na pełne słońce, najlepiej przed domem. Część osób wkłada je do piekarnika elektrycznego i ustawia program z termoobiegiem, a inni nie wyobrażają sobie tego procesu bez specjalnych dehydratorów. To właśnie te urządzenia szybko, wygodnie i higieniczne suszą całkiem spore zapasy grzybów. Warto zaznaczyć, że grzyby wysuszone w dehydratorze można przechowywać o wiele dłużej, a dodatkowo mają więcej smaku i aromatu od okazów wysychających długimi godzinami na słońcu.

Przechowywanie ususzonych grzybów

Osoby mające doświadczenie w suszeniu grzybów doradzają, by przechowywać je wyłącznie w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Jedynie taki sposób uchroni je przed utratą smaku, zapachu i zanieczyszczeniem przez odchody wszędobylskich moli spożywczych oraz innych szkodników. Suszone grzyby najlepiej umieścić w metalowych lub szklanych pojemnikach. Zamiennie możemy sięgnąć po plastikowe naczynie, ale tylko wtedy, jeśli wykonano je z tworzywa przeznaczonego do stałego kontaktu z żywnością.

Największym wrogiem suszonych grzybów jest dostająca się do nich znienacka wilgoć. Zrezygnujmy ze wsypywania suszonych okazów do zupy lub sosu bezpośrednio z pojemnika trzymanego nad garnkiem. W ten sposób narażamy resztę grzybów na dostanie się do nich pary. Domowym patentem na uchronienie suszonych grzybów jest wrzucenie do pojemnika kilku ziarenek ryżu, które rozprawią się nawet z odrobiną nagromadzonej wody.

Suszone grzyby - jak długo przechowywać?

Zdjęcie Wysuszone grzyby powinny przetrwać do następnego roku / 123RF/PICSEL

Nurtująca kwestia specjalnych pojemników do trzymania grzybów została rozwiązana. W powietrzu nadal jednak wisi pytanie dotyczące maksymalnego czasu ich przechowywania. Jak długo zachowają świeżość i będą zdatne do spożycia? Prawidłowo wysuszone grzyby, trzymane bez dostępu do wilgoci, powinny przetrwać cały rok, czyli do startu kolejnego sezonu grzybobrania. Jeśli nie zauważymy na nich śladów pleśni, nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystywać je także po upływie wyznaczonego terminu.

