Spis treści: 01 Herbata z dziewanny: Właściwości

02 Herbata z dziewanny: Jak pić?

03 Herbata z dziewanny: Cena

04 Herbata z dziewanny dla dzieci

05 Dziewanna: Przeciwskazania

Dziewanna to rodzaj roślin, należący do rodziny trędownikowatych, obejmujący ok. 360 gatunków. Występują one głównie na obszarach klimatu umiarkowanego Europy i Azji, ale także na terenach północnej Afryki i wyżyn Afryki Wschodniej. Dziewanna preferuje miejsca suche, piaszczyste lub skaliste i osiąga wysokość ponad 2 m.

Dziewanna znana jest ze swoich właściwości leczniczych, a trzy gatunki - dziewanna drobnokwiatowa, dziewanna wielkokwiatowa i dziewanna kutnerowata stosowane są w łagodzeniu objawów towarzyszących infekcjom górnych dróg oddechowych. Surowcem leczniczym jest kwiat dziewanny, bogaty w takie składniki jak:

polisacharydy (śluz)

saponiny (werbaskosaponina)

flawodnoidy (diosmina, rutyna)

irydoidy (aukubina, katalpol, ksylopiranozylokatalpol, speciozyd, harpagid)

karotenoidy

garbniki

glikozydy fenyloetanoidowe (werbaskozyd)

Herbatka z dziewanny ma m.in. działanie wykrztuśne





Herbata z dziewanny: Właściwości

Przełomu w diagnozowaniu endometriozy. To zasługa polskich naukowców Jednym z produktów stosowanych w celach leczniczych jest herbatka z dziewanny. Stosuje się ją w leczeniu objawów towarzyszących infekcjom górnych dróg oddechowych, ale także w zapaleniu zatok, przeziębieniu i grypie.

Herbatka z dziewanny ma działanie:

wykrztuśne – ułatwia odkrztuszanie zalegającej wydzieliny

mukolityczne – rozrzedza zalegającą wydzielinę

powlekające błony śluzowe

łagodzące ból gardła

przeciwzapalne.

Herbatka działa również przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwgruźliczo i przeciwastmatycznie. Jej zalety doceniono zresztą już wieki temu, stosując ją z powodzeniem w tradycyjnej medycynie bliskowschodniej.

Dziewannę stosować można także zewnętrznie (np. w postaci okładów). Przyspiesza ona gojenie ran, otarć oraz odmrożeń, a nawet oparzeń. To dlatego roślina ta znalazła zastosowanie również w produkcji kosmetyków do pielęgnacji skóry wrażliwej i podrażnionej.

Herbata z dziewanny: Jak pić?

Herbatę z dziewanny należy pić raz dziennie, zaparzając jednorazowo połowę szklanki naparu. Można także pić ją cztery razy dziennie, ale tylko po dwie łyżeczki!

Dziewanna pomoże osobom borykającym się z kaszlem

Herbata z dziewanny: Cena

Można ją kupić w większości aptek oraz sklepów zielarskich. Ceny herbaty z dziewanny zaczynają się od 8 do 10 zł za opakowanie.

Herbata z dziewanny dla dzieci

Dzieci mogą pić herbatkę z dziewanny, ale u maluchów poniżej 12. roku życia zalecana jest szczególna ostrożność. Najlepiej skonsultować każdy przypadek indywidualnie z lekarzem prowadzącym.

Dziewanna: Przeciwskazania

Herbatka z dziewanny jest produktem naturalnym, ale należy pamiętać, że stosując produkty ziołowe, trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie powinny więc pić jej osoby, u których stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek składnik pomocniczy preparatów z dziewanną. Herbatka z dziewanny nie jest zalecana dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Na razie nie zbadano jeszcze pełnego działania dziewanny na organizm, ale na ten moment wiemy, że jest to raczej produkt bezpieczny i nie powoduje długofalowych negatywnych następstw.

