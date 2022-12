Kilkunastomiesięczna izolacja spowodowana pandemią COVID-19 sprawiła, że nie mając normalnego kontaktu z patogenami, osłabialiśmy układ odpornościowy, przez co teraz bardziej narażeni jesteśmy m.in. na wirus grypy.

Fala grypy przechodząca przez Polskę staje się coraz bardziej poważna, bo w niektórych częściach kraju zaczyna brakować leków, a szpitalne łóżka zapełniają się pacjentami.

W związku z powyższym warto samemu zatroszczyć się o swoje zdrowie, podnosząc odporność organizmu poprzez spożywanie naturalnych mikstur, które łatwo i szybko przyrządzimy w domu.

Reklama

Syrop imbirowy

Imbir często stosowany jest w medycynie naturalnej z uwagi na jego właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Ponadto jest bogatym źródłem witaminy C, B1 i B2, E, A i K, kwasu foliowego, wapnia, fosforu, żelaza i potasu.

Spożywanie syropu imbirowego działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, dlatego polecany jest osobom cierpiącym na zapalne górnych dróg oddechowych. Ponadto rozrzedza śluz, łagodzi kaszel i hamuje skurcze oskrzeli.

Czytaj także: Banan i miód. Czyli domowy syrop na kaszel

Do przygotowania syropu imbirowego potrzebujemy korzenia imbiru, który należy dokładnie umyć. Imbir kroimy na plasterki, wkładamy do naczynia i całość zalewamy dwoma szklankami wody. Tak przygotowany imbir gotujemy na małym ogniu przez 30 minut. Na koniec dodajemy 120 g miodu i dokładnie mieszamy.

Gdy syrop ostygnie, przelewamy go do słoika lub innego, szklanego pojemnika. Należy spożywać jedną łyżeczkę syropu dziennie.

Zdjęcie Spożywanie syropu imbirowego działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo / 123RF/PICSEL

Syrop czosnkowo-miodowy

O czosnku mówi się, że to najlepszy, naturalny antybiotyk. To prawdziwa bomba witaminowa, która doskonale uodparnia organizm i pomaga zwalczać różnego rodzaju infekcje, a to z uwagi na zawarte w nim lotne związki siarkowe i olejki eteryczne.

Czosnek obniża gorączkę, ułatwia odkrztuszanie wydzieliny, udrażnia drogi oddechowe i rozgrzewa. Natomiast jego regularne spożywanie działa na nasz organizm niczym tarcza ochronna przed wirusami. Syrop czosnkowo-miodowy na odporność działa bakteriobójczo i przeciwwirusowo.

Zrobienie prozdrowotnej mikstury na bazie czosnku jest bardzo proste i w dodatku szybkie. Kilka ząbków czosnku należy przecisnąć przez praskę i dodać do szklanki z przegotowaną wodą, a następnie po ostudzeniu przelać całość do słoika. Miksturę odstawiamy na 24 godziny do lodówki. Po tym czasie dodajemy jedną łyżkę miodu i sok wyciśnięty z cytryny. Wszystko dokładnie mieszamy. Syrop należy spożyć w ciągu jednego tygodnia.

Zdjęcie Czosnek to najlepszy, naturalny antybiotyk / 123RF/PICSEL

Syrop z cebuli

Dla wielu to jeden z największych koszmarów dzieciństwa z uwagi na jego specyficzny smak. Jednak mimo, że syrop z cebuli nie pachnie lawendą i nie smakuje jak czekolada, warto pić go w celu nabywania większej odporności organizmu.

Dwa tygodnie regularnego spożywania takiej mikstury działa zbawiennie na nasz układ immunologiczny i pomaga walczyć z atakującymi organizm wirusami. Syrop z cebuli oprócz niekwestionowanych właściwości prozdrowotnych jest także szybki i tani w przyrządzeniu.

Zdjęcie Syrop z cebuli uchroni nas przed wirusami i wzmocni odporność organizmu / 123RF/PICSEL

Jedną, dużą cebulę obieramy i kroimy na bardzo drobne kawałki, a następnie wrzucamy do słoika i dodajemy 6 łyżek cukru lub miodu. Słoik szczelnie zakręcamy pokrywką i odstawiamy na noc w ciepłe miejsce. Po tym czasie cebula puści sok, ale możemy dodatkowo docisnąć ją łyżką. Tak przygotowany syrop należy trzymać w lodówce. Zaleca się spożywanie jednej łyżeczki syropu dwa, trzy razy dziennie.

Przeczytaj również: Czy stawianie baniek jest skuteczne? O opinię zapytaliśmy eksperta