Ten kolor farby jest hitem w 2024 roku. Jak uzyskać efekt zimnego kakao?

Kolor włosów o nazwie „zimne kakao” staje się jednym z najgorętszych trendów fryzjerskich na rok 2024. Gdybyśmy mieli scharakteryzować ten odcień, to opisalibyśmy go, jako unikalne połączenie chłodnych odcieni brązu z delikatnymi, mlecznymi nutami inspirowanymi czekoladą. To kolor, który jest głęboki, lśniący i elegancki. Pasuje do różnych typów urody, dlatego warto wziąć go pod uwagę przed zaplanowaną w lecie koloryzacją. Zwłaszcza że dobry fryzjer może uzyskać go również w wersji ombre.