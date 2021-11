​Chcesz uniknąć demencji? Pij kawę i herbatę, jedz owoce i soczewicę

Demencja to schorzenie, któremu towarzyszy szereg utrudniających normalne funkcjonowanie objawów, takich jak problemy z pamięcią, zaburzenia mowy, kłopoty z orientacją czy zaburzenia emocjonalne. Chory traci zdolność prawidłowej oceny sytuacji, w której się znajduje, wykazuje zmienność nastrojów, unika kontaktu z innymi ludźmi. Z czasem jego zachowanie staje się gwałtowne i trudne do zniesienia dla otoczenia. Na tę chorobę cierpi obecnie około 400 tys. osób w Polsce, a na całym świecie aż 50 milionów. A jak wskazują prognozy WHO, do 2030 roku liczba chorych wzrośnie o kolejne 30 milionów.

Eksperci podkreślają, że skutecznym sposobem na zmniejszenie ryzyka zachorowania na demencję jest zdrowy styl życia. Aby opóźnić proces starzenia się mózgu, należy więc dbać o regularną aktywność fizyczną i odpowiednią ilość snu, warto również wprowadzić do codziennej rutyny trening poznawczy polegający np. na rozwiązywaniu krzyżówek czy grze w szachy. Kluczową rolę odgrywa także nasz jadłospis, w którym powinny się znaleźć pokarmy bogate w cenne z pespektywy prawidłowego funkcjonowania mózgu składniki odżywcze. Jak dowiedli greccy badacze, tzw. "dieta przeciwzapalna" uwzględniająca świeże owoce, warzywa oraz kawę i herbatę, zmniejsza ryzyko demencji aż trzykrotnie.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach przeprowadził badanie z udziałem 1059 osób powyżej 65 roku życia, którego rezultaty ukazały się właśnie na łamach czasopisma medycznego "Neurology". Uczeni przeanalizowali dietę stosowaną przez uczestników, których monitorowali przez kolejne trzy lata. Okazało się, że u osób, które spożywały w tygodniu średnio 20 kawałków owoców, 19 porcji warzyw, cztery porcje roślin strączkowych, takich jak soczewica czy ciecierzyca oraz 11 filiżanek kawy lub herbaty, ryzyko wystąpienia demencji było aż trzykrotnie mniejsze niż u badanych, których jadłospis był ubogi w owe produkty.

"Nasze odkrycie sugeruje, że jesteśmy w stanie chronić mózg dzięki stosowaniu odpowiednio zbilansowanej diety. Warto włączyć do swojego menu zwłaszcza owoce i warzywa, które słyną z obecności przeciwutleniaczy" - komentują autorzy badania. Dieta bogata w rośliny jest, jak tłumaczą, doskonałym źródłem flawonoidów i karotenoidów o antyoksydacyjnym potencjale. Podobne właściwości ma zielona i biała herbata - obecne w niej polifenole wykazują działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i antynowotworowe. Korzystny wpływ na zdrowie mają też znajdujące się w kawie polifenolowe związki chemiczne, które hamują działanie wolnych rodników i łagodzą stany zapalne w organizmie.

