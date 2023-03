Lista uprawnionych do bezpłatnych lub tańszych leków

Uprawnienia dodatkowe, czyli prawo do bezpłatnych i tańszych leków mają:

osoby, które ukończyły 75. rok życia,

pracownicy i byli pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest — na leki umożliwiające leczenie chorób wywołanych kontaktem z tym materiałem,

inwalidzi wojenni oraz małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu,

osoby represjonowane oraz małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu,

wdowy i wdowcy po inwalidach wojennych i poległych żołnierzach,

cywilne, niewidome ofiary działań wojennych,

inwalidzi wojskowi,

żołnierze i członkowie ich rodzin,

absolwenci szkół wyższych odbywający przeszkolenie wojskowe oraz członkowie ich rodzin,

kobiety w ciąży,

weterani, których uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc.,

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,



Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu.



W zależności od rodzaju dodatkowego uprawnienia refundowane są inne grupy leków. To oznacza, że emerytom przysługują zniżki na inne leki, niż kobietom w ciąży czy żołnierzom.



Szczegółowo uprawienia dodatkowe omówione zostały w rozdziale 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. "o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami).



Nie tylko lekarz może potwierdzić uprawienia do refundacji leku

O liście leków refundowanych decyduje Ministerstwo Zdrowia. Jak informuje resort, aby pacjent mógł skorzystać z darmowych bądź tańszych medykamentów, na recepcie musi znaleźć się odpowiedni kod, który potwierdza prawo do zniżki, czyli tak zwane uprawnienia dodatkowe.



Kod na recepcie wypisuje lekarz, po okazaniu mu dokumentu potwierdzającego dodatkowe uprawnienia. Pacjent może poprosić farmaceutę o umieszczenie kodu na recepcie — oczywiście musi okazać dokument uprawniający do zniżki. Aptekarze także mają prawo do wpisywania kodów na receptę, jest jednak jeden wyjątek: farmaceuta nie może wystawić kodu na darmowe leki dla osób powyżej 75 roku życia — musi to zrobić lekarz.



