Spis treści: Dlaczego dieta po pięćdziesiątce jest szczególnie ważna? Dieta kobiet 50+. Co jeść, by czuć się młodo? Na co w diecie powinny uważać kobiety po pięćdziesiątce?

Dlaczego dieta po pięćdziesiątce jest szczególnie ważna?

W ferworze codziennych obowiązków często zapominamy, jak ważną częścią codziennego funkcjonowania jest dieta. To, co jemy odbija się w ogromnym stopniu na wyglądzie, samopoczuciu, jak również wpływa znacząco na zdrowie. Niektóre produkty "walczą" z negatywnymi czynnikami - np. wirusami, zanieczyszczeniami, toksynami, które atakują z każdej strony, inne zaś wręcz napędzają je do działania i po cichu wyniszczają organizm. Dieta powinna być więc zbilansowana i dostosowana do codziennego stylu życia a produkty wysokiej jakości - szczególnie jeśli skończyłaś już 50 lat, chcesz nadal czuć się dobrze i wyglądać młodo. Kobiety w średnim wieku, które zbliżają się do menopauzy lub już zmagają się z jej objawami, odpowiednio dobranym jadłospisem jak również regularną, umiarkowaną aktywnością fizyczną, są w stanie zapewnić sobie lepsze samopoczucie. Ponadto, w tym wieku niezwykle ważne jest wspieranie narządów takich jak mózg, serce czy wątroba. Co jeść po pięćdziesiątce? Przedstawiamy listę produktów, które w tym wieku włączyć do diety powinny szczególnie kobiety.

Dieta kobiet 50+. Co jeść, by czuć się młodo?

Menu kobiet w wieku okołomenopauzalnym powinno być dobrze zbilansowane i różnorodne. Jeśli towarzyszą konkretne dolegliwości czy schorzenia, warto skonsultować się z dietetykiem, by opracować specjalny jadłospis. Dla pań, które chcą ze zdwojoną siłą zadbać o zdrowie, wystarczy włączyć kilka produktów, które wspomogą organizm w tym niełatwym okresie. Warto również ograniczyć te, które działają na szkodę, są bezwartościowe i zwiększają ryzyko zdrowotnych problemów. Dieta kobiet 50+ powinna być bogata w minerały takie jak wapń, selen, magnez, jak również witaminy i błonnik. Nie należy też zapominać o tłuszczach roślinnych i szczególnie cennych kwasach omega-3.

Warzywa i owoce

Owoce i warzywa powinny być podstawą diety, bez względu na wiek. Warto zwracać uwagę na ich jakość, a także wybierać w miarę możliwości te sezonowe. Każdego dnia zjadać ich minimum 400 g, najlepiej do każdego posiłku. Jadłospis powinien być skomponowany tak, aby warzywa dominowały nad owocami - najlepiej spożywać je w formie jak najmniej przetworzonej. Dla kobiet po pięćdziesiątce najlepszym wyborem będą warzywa bogate w potas: brokuły, pomidory, ziemniaki, szpinak, bataty, dynia, a wśród owoców: banany, awokado, morele, kiwi i bogate w antyoksydanty owoce jagodowe. Obecność warzyw i owoców w codziennym jadłospisie zmniejszy ryzyko:

•nadwagi i otyłości

•chorób sercowo-naczyniowych

•miażdżycy

•nadciśnienia tętniczego

Produkty zbożowe

W diecie kobiet po 50 roku życia niezwykle ważne są również produkty, będące źródłem błonnika, minerałów i witamin z grupy B. Bazować należy na produktach pełnoziarnistych, a ograniczać te z oczyszczonej mąki. Wskazane są:

•grube kasze

•pełnoziarniste pieczywo

•pełnoziarniste makarony

•ryż brązowe i jego dzikie odmiany

Strączki

Rośliny strączkowe to świetne urozmaicenie jadłospisu kobiet w średnim wieku. Mogą być zamiennikiem produktów zbożowych, jak również mięsa, które w diecie warto ograniczać. Strączki są dobrym źródłem roślinnego białka, folianów i witamin z grupy B. Ich jedzenie wspiera trawienie i wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Mięso

Jeśli chodzi o produkty mięsne, zdecydowanie rzadziej należy sięgać po te przetworzone jak kiełbasy, pasztety i wędliny. Zaleca się, aby nie przekraczać 500 g mięsa spożywanego tygodniowo, przy czym do minimum ograniczać jedzenie wieprzowiny i wołowiny na rzecz drobiu.

Ryby

Ryby to najbogatsze źródło kwasów tłuszczowych omega-3, które w diecie osób w średnim wieku są niezbędne. Ich działanie na cały organizm jest nieocenione - przede wszystkim chronią układ nerwowy przed degeneracją, mózg przed udarem, a układ sercowy przed miażdżycą i zawałem. Po ryby warto sięgać dwa, trzy razy w tygodniu i wybierać przede wszystkim te morskie, tłuste - np. makrele, śledzie, sardynki. Uważać należy przy tym, aby zbyt często nie sięgać po tuńczyka z puszki, który może być źródłem metali ciężkich. Doskonałym źródłem wspomnianych kwasów omega-3 są również m.in. orzechy, nasiona chia, siemię lniane czy olej lniany.

W diecie kobiet w wieku okołomenopauzalnym, istotną rolę ogrywają kwasy omega-3. Ich źródłem są m.in. tłuste ryby morskie 123RF/PICSEL

Nabiał

Nabiał jest również ważnym składnikiem diety kobiet dojrzałych, gdyż stanowi dobre źródło wapnia, wspierającego zdrowie kości. Nie należy jednak przesadzać z jego ilością, bo zawiera jednocześnie nasycone kwasy tłuszczowe, które jedzone na potęgę mogą negatywnie wpływać na układ sercowo-naczyniowy. Najlepiej sięgać po chude lub sfermentowane produkty mleczne, nie częściej niż dwa razy dziennie - mogą to być naturalne twaróg i jogurt czy kefir.

Na co w diecie powinny uważać kobiety po pięćdziesiątce?

Sól

W wieku okołomenopauzalnym warto nieco zmniejszyć spożywanie soli. Taki nawyk będzie mieć korzystny wpływ na profilaktykę nadciśnienia, a także na stan masy kostnej.

Jedzenie wysoko przetworzone

Gotowych produktów, fast foodów jak również słonych i słodkich przekąsek należy w średnim wieku unikać jak ognia. Są one źródłem szkodliwych tłuszczy trans i sztucznych dodatków, które mogą zwiększać ryzyko otyłości, nadciśnienia, chorób serca, cukrzycy typu 2, a także przyspieszać starzenie.

Słodycze warto jest ograniczać do minimum. Jeśli masz ochotę na coś słodkiego sięgnij po owoc lub przygotuj domowy deser z ich dodatkiem natalia gdovskaia 123RF/PICSEL

Cukier

Cukier jest źródłem pustych kalorii i powoduje stany zapalne w organizmie. Warto więc ograniczyć go w diecie do minimum na rzecz świeżych owoców. Jego nadmiar w menu może mieć fatalne konsekwencje zdrowotne, pogarszać koncentrację i samopoczucie, potęgując objawy menopauzy. Ponadto negatywnie wpływa na kondycję skóry, a także zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym nowotworów.

