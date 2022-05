Spis treści: 01 Dieta zgodna z grupą krwi - idea

02 Zasady diety zgodnej z grupą krwi

03 Zalecenia dietetyczne przy grupie krwi A

04 Zalecenia dietetyczne przy grupie krwi B

05 Zalecenia dietetyczne przy grupie krwi AB

06 Zalecenia dietetyczne przy grupie krwi 0

07 Dieta a grupa krwi - korzyści

08 Zagrożenia wynikające z diety opartej na grupie krwi

09 Dieta zgodna z grupą krwi a badania naukowe

Dieta zgodna z grupą krwi - idea

Inaczej nazywana dietą wykluczającą, dieta zgodna z grupą krwi jest polecana przez osoby medialne. Istnieje kilka jej wersji, opartych o wykluczanie różnych produktów. Najbardziej znana jest dieta autorstwa Petera D’Adamo, określającego się naturopatą.

Teoria mówiąca o tym, że grupa krwi miałaby być kryterium decyzyjnym w doborze produktów do jadłospisu powstała na początku lat 90. Jednak rozgłos przyniosła jej książka "Eat Right 4 Your Type" autorstwa P. D’Adamo, wydana w 1996 roku. Polskie wydanie "Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi" pochodzi z 1998 roku.

Reklama

Zasady diety zgodnej z grupą krwi

Zasady są czytelne. Dla każdej z grup krwi rozpisano produkty, dzieląc je na trzy rodzaje: wskazane, neutralne i przeciwwskazane. Prześledźmy, co zaleca się osobom z grupą krwi A, B, AB i O.

Sprawdź również: Grupa krwi a choroby. Sprawdź, na co jesteś narażony

Zalecenia dietetyczne przy grupie krwi A

Dla posiadaczy grupy krwi A D’Adamo rekomenduje przejście na dietę wegetariańską, która wyklucza mięso i ogranicza spożywanie innych produktów odzwierzęcych. Ten model bywa też nazywany dietą zbożową. U osób, które zdecydowały się ją włączyć, obserwowano szybką utratę masy ciała oraz, co trzeba wyraźne podkreślić, niedobory niektórych makroskładników. To typowe dla diet wykluczających.

Zdjęcie Dla posiadaczy grupy krwi A D’Adamo rekomenduje przejście na dietę wegetariańską / /123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Zalecenia dietetyczne przy grupie krwi B

Zdaniem D’Adamo, ludzie z grupą krwi B mają być jedynymi przedstawicielami gatunku ludzkiego, którzy są zdolni do żywienia się produktami mlecznymi. Stąd przy grupie krwi B zaleca się dietę opartą na produktach zwierzęcych - mlecznych i mięsnych.

Samo założenie budzi kontrowersje w środowisku naukowym. Jednym z najsilniejszych argumentów jest ten, że u mieszkańców kontynentu azjatyckiego bardzo często występuje nietolerancja laktozy, a przecież największa grupa Azjatów ma grupę krwi B.

Sprawdź także: Tych produktów nie łącz ze sobą na kanapce. Mogą zaszkodzić

Zalecenia dietetyczne przy grupie krwi AB

Posiadaczom grupy krwi AB, D’Adamo sugeruje zbilansowanie produktów zalecanych dla grupy A i B.

Zalecenia dietetyczne przy grupie krwi 0

Według zaleceń D’Adamo jadłospis posiadaczy grupy krwi 0 powinni bazować głównie na czerwonym mięsie. Z menu należałoby usunąć większość warzyw i owoców, co budzi poważne zastrzeżenia ludzi świata nauki i medycyny. Taki model żywienia grozi poważnymi niedoborami składników odżywczych i drastycznie zwiększa ryzyko chorób nowotworowych, z naciskiem na nowotwory jelita grubego.

Dieta a grupa krwi - korzyści

Zdjęcie Czy grupa krwi ma wpływ na to, jakie produkty są najlepsze dla naszego zdrowia? / 123RF/PICSEL

Wśród potencjalnych korzyści diety opartej na grupie krwi można wymienić następujące:

brak rygoru liczenia kalorii

brak konieczności sprawdzania gramatury posiłków

czytelny podział produktów na trzy grupy

możliwość szybkiej redukcji masy ciała (przy grupie krwi A)

Zagrożenia wynikające z diety opartej na grupie krwi

Zasadą naczelną tej diety jest eliminacja, a sztuczne wykluczanie z jadłospisu poszczególnych grup produktów ma szereg negatywnych konsekwencji dla zdrowia.

Rygorystyczne przestrzeganie zasad diety zgodnej z grupa krwi utrudnia, a właściwie uniemożliwia, prowadzenie dobrze zbilansowanej diety.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdrowa dieta lepsza niż suplementy Newseria Lifestyle

Dieta zgodna z grupą krwi a badania naukowe

Skuteczność diety nie została potwierdzona badaniami naukowymi. Już na etapie publikacji pierwszej wersji książki Petera D’Adamo znaleziono liczne błędy, w wyniku czego książkę dwukrotnie korygowano. Nowe wydanie pojawiło się rok później, kolejne - ponownie skorygowane - w 1998 roku. Błędy polegały głównie na nadinterpretacji lub pomijaniu istotnych części badań naukowych.

Naukowcy nie potwierdzają tez, na jakich D’Adamo oparł swoje zalecenia, czyli dobroczynnego wpływu diety opartej na grupie krwi na zdrowie, z naciskiem na zmniejszanie ryzyka chorób przewlekłych czy skuteczności w redukcji masy ciała.

Badania przeprowadzone przez Wanga i współpracowników (na Uniwersytecie w Toronto) nie potwierdziły kardioprotekcyjnego działania modelu żywienia opartego na grupie krwi.

Zbilansowana dieta, oparta na zasadach Piramidy Zdrowego Żywienia, jest kluczem do zdrowia, dobrej sylwetki i samopoczucia. Nie eksperymentujmy ze zdrowiem. To się nie opłaca.