Problem jest też w tym, że kakałka dla dzieci są odgórnie dosłodzone toną cukru, podczas gdy można sobie czy dziecku dosłodzić po pierwsze czymś innym, a po drugie mniejszą porcją cukru niż 2-3 łyżeczki na szklankę. Uczulam was zatem na produkty z wyższych półek - to nadal Cukier z dodatkiem kakao‼️ A nadmiar cukru bio, eko, takiego czy siakiego jest tak samo słaby jak nadmiar zwykłego. Jeśli już macie i lubicie swoje kakałka - spróbujcie stosować je jako dodatek, a nie składnik główny, mieszać je z czymś, albo stopniowo stosować mniej niż zawsze, no chyba, że potrzebujecie i lubicie pić cukier ze szczyptą kakao, to się nie wtrącam