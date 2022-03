Mimo że owoce zawierają węglowodany i naturalne cukry, wciąż są zaliczane do produktów niskokalorycznych. Dodatkowo posiadają właściwości przeciwzapalne, które są szczególnie istotne przy odchudzaniu. Stany zapalne powodują bowiem odkładanie się tłuszczu w organizmie.

Jakie jeść owoce, żeby schudnąć?

W pozbyciu się tłuszczu z brzucha pomogą nam przede wszystkim świeże owoce. Najzdrowszymi okazują się jabłka. Owoce te zawierają wiele witamin, minerałów i innych cennych składników. Niezwykle istotny jest błonnik, dzięki któremu lepiej pracują nasze jelita, co z kolei może nam pomóc w chudnięciu.

Dobrym rozwiązaniem są również jagody. Według ekspertów ich spożywanie hamuje apetyt. Szczególnie warto je zjeść przed kolacją tak, aby na noc przyswoić mniej kalorii. Co więcej, owoce te mają działanie redukujące cholesterol, co wpływa korzystnie na ilość odkładanego w ciele tłuszczu.

Niskokaloryczny jest także grejpfrut, który dodatkowo zawiera pektynę, czyli błonnik obniżający poziom cholesterolu. Warto go dodać do swojej diety, jeśli zależy nam na zrzuceniu zbędnych kilogramów. W świeżej postaci owoc ten przyczynia się też do zmniejszania insulinooporności.

W walce z cholesterolem może pomóc również awokado, które znacznie obniża jego poziom. Poza tym spożywanie tego owocu hamuje poczucie głodu, a błonnik i jednonienasycone tłuszcze w nim zawarte przyczyniają się do utraty wagi i utrzymują w zdrowiu jelita.

