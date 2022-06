Problemy trawienne mogą dopaść nas na każdym etapie życia. Za większością z nich stoi pośpiech, brak czasu na przygotowanie dobrze zbilansowanych posiłków, stresująca praca i styl życia. Nieleczone dolegliwości nie tylko nie ustąpią same, ale mogą w przyszłości pociągnąć za sobą poważniejsze konsekwencje i doprowadzić do zaawansowanych chorób układu trawiennego.

By im zapobiec, warto regularnie i profilaktycznie sięgać po naturalne, ziołowe herbatki na trawienie, pobudzające wydzielanie soków żołądkowych i niwelujące dyskomfort. Oto cztery popularne napary roślinne, które szybko przynoszą ulgę i usprawniają proces trawienia.

Herbatka z kopru włoskiego

Koper włoski, inaczej fenkuł to gatunek dwuletniej rośliny, zaliczany do rodziny selerowatych. Koper występuje dziko w krajach śródziemnomorskich, Pakistanie czy Iranie, ale także w Australii, Meksyku i USA. Uprawiany jest natomiast na całym świecie, również w Polsce.

Koper włoski znany jest od wieków ze swoich prozdrowotnych właściwości. Polecała go już popularna zielarka, święta Hildegarda, według której to jedna z najzdrowszych roślin na świecie! Owoce kopru używane są jako środek wykrztuśny i pobudzający błony śluzowe dróg oddechowych, działają także przeciwzapalnie.

Koper słynie jednak głównie ze zbawiennego wpływu na układ pokarmowy, a lista jego zalet jest bardzo długa:

ma działanie rozkurczające na mięśnie gładkie układu pokarmowego, redukuje skurcze

działa przeciwbólowo

ułatwia trawienie i wydzielanie soków żołądkowych, trzustkowych i jelitowych

działa żółciopędnie

leczy refluks

likwiduje wzdęcia i działa wiatropędnie

łagodzi skurcze jelit

chroni ściany żołądka

Młode mamy stosują także koper (głównie olejek z kopru) na kolki jelitowe u niemowląt. Działa on rozkurczająco, szybko uśmierza ból i łagodzi nieprzyjemne dolegliwości.

Herbatkę z kopru włoskiego znajdziemy w aptece i większości sklepów zielarskich, ale możemy przygotować ją także w domu. W tym celu należy zalać łyżeczkę ziaren kopru jednym litrem zimnej wody i podgrzewać w garnku aż do momentu wrzenia. Następnie domową herbatkę odstawiamy na około 3-5 minut, odcedzamy i pijemy.

Koper włoski wpływa zbawiennie nie tylko na układ pokarmowy. Udrażnia on także drogi oddechowe, zabija bakterie i wirusy, a nawet grzyby i pleśń! Ma więc naprawdę mnóstwo zalet i warto sięgać po niego także profilaktycznie.

Szałwia lekarska

Szałwia lekarska to gatunek rośliny z rodziny jasnowatych, pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego. Szałwia od wieków znana jest ze swoich prozdrowotnych właściwości i uprawiana na całym świecie. Nawet jej łacińska nazwa wywodzi się od słowa salvus, które oznacza zdrowie.

Surowcem używanym w ziołolecznictwie są zielono-srebrne, miękkie liście szałwii. Są one bogate w kwasy wielofenolowe, olejki eteryczne, ale także witaminę A, B i C oraz sole mineralne.

Szałwia znana jest ze swoich właściwości przeciwpotnych, antybakteryjnych oraz przeciwzapalnych. Można stosować ją w leczeniu anginy, ale także grzybic, zapalenia jamy ustnej oraz dziąseł. Jest również znana ze zbawiennego wpływu na układ pokarmowy:





działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie

leczy choroby wątroby

obniża poziom cukru we krwi

leczy zaburzenia trawienia

likwiduje kolki i bóle brzucha

Herbatka z szałwii działa pozytywnie na układ pokarmowy, ale dodatkowo mocno oczyszcza i detoksykuje organizm, spowalniając proces starzenia.

Herbatka z szałwii lekarskiej likwiduje kolki i bóle brzucha

Napar z melisy

Melisa lekarska to gatunek byliny z rodziny jasnowatych, rosnący dziko w Afryce Północnej, Europie Południowej i w Azji. Obecnie znana jest i uprawiana na całym świecie, także w Polsce. Melisa używana jest zarówno w kuchni jak i kosmetyce, ale najlepiej znana jest ze swoich leczniczych właściwości.

Melisa działa uspokajająco, pomaga zwalczyć bezsenność, stany lękowe, a nawet nerwice. Wspomagająco stosowana jest także w leczeniu depresji. Melisa koi stres, wzmaga koncentrację, pomaga także zwalczyć bóle migrenowe. Choć roślina ta znana jest głównie ze swoich właściwości wyciszających, to herbatka z melisy pozytywnie wpływa także na układ trawienny:

pobudza wydzielanie soku żołądkowego i żółci

wspomaga trawienie

leczy kolki i zapalenia dróg żółciowych

obniża poziom cholesterolu we krwi

zapobiega miażdżycy

leczy jelito drażliwe

działa ochronnie i wyciszająco na jelita

działa moczopędnie

Herbatka z melisy lekarskiej dostępna jest w aptekach i sklepach zielarskich, ale dziś dostaniemy ją już w każdym większym sklepie spożywczym.

Herbatka na trawienie z kminku

Kminek zwyczajny to gatunek rośliny dwuletniej należący do rodziny selerowatych. Występuje w Afryce, Azji i niektórych krajach Europy, uprawiany jest także w Polsce.

Kminek, przez wzgląd na swoje nasiona o aromatycznym zapachu i lekko piekącym, korzennym smaku, należy do grupy roślin jadalnych, przyprawowych i dodaje się go głównie do potraw smażonych wypieków i zup. Kminek używany jest także w ziołolecznictwie i znany jest ze swoich bakteriobójczych właściwości. Doskonale usprawnia także proces trawienia:

działa przeciwskurczowo i wiatropędnie

pobudza wydzielanie soku żołądkowego

likwiduje wzdęcia

łagodzi kolkę niemowlęcą (powyżej 6. miesiąca życia)

leczy zaburzenia trawienia

przeciwdziała nudnościom oraz nieregularnym wypróżnieniom

stosowany w przypadku braku łaknienia

Współczesne badania naukowe dowiodły, że kminek działa także antynowotworowo, łagodzi bóle menstruacyjne i działa antyzapalnie.

Herbatkę z kminku znajdziemy w większości aptek i sklepów zielarskich, ale możemy także przygotować własny, domowy napar. W tym celu łyżeczkę kminkowych nasion należy rozetrzeć w moździerzu i zalać szklanką gorącej (ale nie wrzącej) wody. Po ok. 15 minutach napar należy odcedzić i pić po każdym ciężkostrawnym posiłku.

WAŻNE: Ziołowe herbatki i napary należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty i po dokładnym zapoznaniu się z ulotką. Zioła również można przedawkować, wchodzą one w interakcje z lekami i suplementami, a nawet niektórymi produktami żywnościowymi. W skrajnych przypadkach zioła mogą nawet zaszkodzić!

