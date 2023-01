Spis treści: 01 Zielona herbata na odchudzanie

02 Zielona herbata z cynamonem

03 Zielona herbata z miętą

Zielona herbata na odchudzanie

Zielona herbata to doskonały wybór, jeśli chcemy zrzucić zbędne kilogramy. Jej liście zawierają katechiny, które ograniczają wchłanianie tłuszczy z pokarmów i jednocześnie zwiększają ich zużycie przez organizm. Właśnie dlatego zielona herbata spala tłuszcz i pomaga pozbyć się boczków i wałeczków. Jej smak i właściwości można dodatkowo podkręcić, dzięki popularnym przyprawom i ziołom.



Zielona herbata z cynamonem

Cynamon zwiększa metabolizm glukozy we krwi i reguluje poziom cukru, toteż jest bardzo skutecznym wspomagaczem przy odchudzaniu. Dodany do zielonej herbaty dodatkowo podkręci jej smak. To doskonały wybór dla wszystkich, którzy kochają korzenne smaki.



Napój z zielonej herbaty i cynamonu jest łatwy do przygotowania. Wystarczy zagotować wodę i wrzucić do niej łyżeczkę liści zielonej herbaty. Gdy nabierze ona koloru, przelewamy herbatę do kubka i wrzucamy szczyptę cynamonu. Woda musi być jeszcze gorąca. Napój z zielonej herbaty i cynamonu na odchudzanie jest gotowy.



Zielona herbata z miętą

Mięta to kolejny dodatek do zielonej herbaty, który wspomoże jej odchudzające właściwości. Mięta usprawnia proces trawienia — dlatego taki napój to dobry wybór po posiłku. Jednak warto sięgać po niego znacznie częściej, gdyż zmniejsza łaknienie i hamuje ochotę na słodycze.



Zdjęcie Zielona herbata z miętą na odchudzanie / ©123RF/PICSEL

Aby przygotować napój z zielonej herbaty z miętą na odchudzanie, należy zagotować wodę, a następnie dodać do niej łyżeczkę liści zielonej herbaty. Gdy woda nabierze ładnego koloru, odcedzamy liście. Do kubka wrzucamy garść pociętych na drobne kawałki liści mięty i zalewamy je gorącą herbatą. Taki napój świetnie sprawdzi się również latem. Zieloną herbatę z miętą można schłodzić w lodówce lub wrzucić do niej kostki lodu. Mięta ma odświeżający smak, a herbata podana na zimno nie tylko pomoże w odchudzaniu, ale także doskonale gasi pragnienie w upalne dnie.



