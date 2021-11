Nie przekraczaj łyżeczki sodu dziennie. Możesz uszkodzić mózg!

Zdrowie

Sód pełni bardzo wiele ról w organizmie. To pierwiastek zaliczany do elektrolitów, który reguluje ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych, w tym krwi i uczestniczy w prawidłowych procesach przepuszczalności błon komórkowych, przewodnictwa nerwowego, kurczliwości mięśni i gospodarki kwasowo-zasadowej. Sód to także aktywator enzymów oraz składnik soku żołądkowego. Ale można go przedawkować.

Zdjęcie Sód znajduje się w produktach wysokoprzetworzonych, także w konserwach / 123RF/PICSEL