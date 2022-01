​Nie wolno gotować wody dwa razy? To popularny mit!

Gotowanie wody w czajniku wydaje się jedną z najprostszych czynności, na które nie zwracamy szczególnej uwagi. Po prostu wlewamy wodę i gotujemy. A co jeśli zostanie nam niewielka ilość wody? Najczęściej zostawiamy ją w czajniku i gotujemy ponownie lub, w razie potrzeby, dodajemy do niej świeżej.

Gotowanie wody w czajniku dwa razy. Czy to szkodliwe?

Nieraz można spotkać się z teorią, że gotowana kilkukrotnie woda ma bardzo szkodliwe właściwości zdrowotne. Wszystko dlatego, że podczas gotowania wody kondensują się substancje, które w większych ilościach są szkodliwe dla naszego organizmu, a jednocześnie - są nierozpuszczalne w wodzie. Przytacza się tutaj często wydzielanie soli mineralnych, które prowadzą do kamicy nerkowej, czy arsenu, azotanów i fluorków.

Z mitem tym rozprawił się Łukasz Sakowski, autor stron totylkoteoria.pl. Jak pisze, nierozpuszczalny osad z soli mineralnych w większej ilości po prostu... opada na dno czajnika i nie trafia nawet do przygotowanego napoju. Nawet gdybyśmy jednak spożyli ten osad, nie przyniesie on szkód dla funkcjonowania naszego organizmu, składniki tam zawarte nie są toksyczne.

Podobnie wyjaśnia niebezpieczeństwo spożywania arsenu z powodu powtórnie przegotowanej wody. Według Światowej Organizacji Zdrowia norma spożycia tego metalu ciężkiego to 10 ppb. Jak wykazuje Sakowski, oznacza to, że ryzyko zachorowania na raka skóry wynosi sześć na 10 tysięcy osób. W Polsce z kolei bardzo rzadko zdarza się, że woda jest skażona arsenem - woda, która jest zdatna do picia jest wielokrotnie testowana i filtrowana, nie jest zatem niebezpieczna dla zdrowia, a jej spożycie nie jest karcerogenne.

Zdjęcie Przed bakteriami rozwijającymi się w wodzie uchroni nas... powtórne jej zagotowanie / 123RF/PICSEL

Woda gotowana dwa razy. Co z namnażającymi się bakteriami?

Innym argumentem przeciw spożywaniu dwa razy zagotowanej wody byłyby kolonie bakterii, które namnażają się na powierzchni wody. Rzeczywiście - to może być problem, dlatego nie wolno pić wody, która długo - na przykład dobę - stoi w otwartym naczyniu. Okazuje się, że pomocnym rozwiązaniem na to będzie... właśnie jej powtórne zagotowanie!

"Drugie przegotowanie nie uczyni jej trującą, toksyczną, nie spowoduje uwolnienia szkodliwych związków, zabije za to drobnoustroje. Jeśli była zanieczyszczona wcześniej, to owszem, jest to problem, ale już przy pierwszym gotowaniu"

- pisze Łukasz Sakowski.

Podobnie bezpodstawna jest obawa o to, że gotowana powtórnie woda jest środowiskiem dla namnażania się bakterii beztlenowych.

Czy można gotować wodę dwa razy? Weź pod uwagę te argumenty!

Czy gotowanie wody dwa razy jest więc wskazane? Jeden argument może być decydujący, że - chociaż nie jest to szkodliwe dla zdrowia - nie warto tego robić.

Chodzi przede wszystkim o walory smakowe. Woda gotowana dwa razy po prostu zmienia swój smak, co potwierdzi każdy barista i specjalista, który zna się na parzeniu herbaty. Wielokrotne gotowanie usuwa powietrze zawarte w pęcherzykach wpływające na smak napoju. Jeśli zależy ci na jak najlepszej jakości, zagotuj za każdym razem świeżą wodę, a resztkę z czajnika użyj chociażby do podlewania kwiatków.

Zdjęcie Woda zalegająca w czajniku, a potem wykorzystywana do przygotowania napojów wpływa na ich walory smakowe / 123RF/PICSEL

Innym argumentem jest kwestia praktyczna dotycząca czajnika, w której gotujemy wodę. Chociaż wielokrotne gotowanie tej samej wody i wytrącanie nierozpuszczalnych minerałów nie wpływa na zdrowie, to kiedy składniki te wytrącają się jako osad, sprawia to, że czajnik zdecydowanie szybciej się zakamienia i zużywa.

