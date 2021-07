Pizza z arbuza? To możliwe, poznaj przepis znanej blogerki

Pasztet z ciecierzycy

Pasta jajeczna

Owsianka na 2 sposoby

Pyszny omlet z szynką

Przepisy, którymi na swojej stronie dzieli się z czytelnikami Yumna Jawad, w ostatnim czasie skradły serca milionów miłośników gotowania. Autorskie receptury twórczyni kultowego już bloga "Feel Good Foodie" wyznaczają kulinarne trendy lansowane w najpopularniejszych serwisach społecznościowych, takich jak Instagram i TikTok, z miejsca stając się viralami.

Tym razem Jawad postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom amatorów słodkości, którzy chcą zaspokoić apetyt na łakocie, nie rezygnując przy tym ze zdrowej diety.

Z myślą o nich Jawad podzieliła się przepisem na orzeźwiającą pizzę z owocami, ricottą, orzechami i miodem. Myli się jednak ten, kto sądzi, że mamy tu do czynienia ze słodką wersją tego klasycznego włoskiego specjału. Nazwa deseru odnosi się bowiem wyłącznie do jego sposobu podania - choć wizualnie w istocie przypomina on pizzę, puszyste (i kaloryczne) drożdżowe ciasto zastępuje soczysty arbuz.

"Nie martwcie się, to nie jest wariacja na temat pizzy hawajskiej. To po prostu wielki plaster arbuza, który wygląda jak pizza. Możesz wykorzystać dowolne dodatki i udekorować nimi deser tak, jak lubisz. To wspaniała orzeźwiająca przekąską, która sprawdzi się podczas letnich spotkań z przyjaciółmi" - zachwala swoją recepturę blogerka.

Reklama

Owocowa pizza według przepisu Jawad to prawdziwa bomba witamin i minerałów. Będący bazą deseru arbuz wykazuje działanie przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Z uwagi na dużą zawartość antyoksydantów opóźnia proces starzenia organizmu i hamuje namnażanie się komórek nowotworowych. Ponadto obniża ciśnienie krwi i poprawia elastyczność naczyń krwionośnych. Stanowi on również bogate źródło cytruliny - aminokwasu, który wspomaga pracę serca i przyspiesza regeneracje mięśni.

A jako że składa się głównie z wody, jest niskokaloryczny, wspaniale gasi pragnienie i poprawia funkcjonowanie mikroflory jelitowej. Prawidłową pracę jelit wspierają również pozostałe składniki deseru - zwłaszcza sezonowe owoce, takie jak jagody i truskawki.

Zdjęcie Trwający sezon na arbuza jest doskonałym momentem, by spożywać spore ilości tego zdrowego owocu / 123RF/PICSEL

Jagody działają przeciwzapalnie, skutecznie odbudowując mikroflorę jelitową. Zawierają również mnóstwo błonnika, który pomaga w niwelowaniu problemów z zaparciami oraz zaburzeń perystaltyki jelit.

Z kolei truskawki, z uwagi na wysoką zawartość soli mineralnych, oczyszczają jelita z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Wykorzystane w deserze pistacje zwiększają natomiast ilość korzystnych dla zdrowia bakterii jelitowych i, za sprawą zawartego w nich błonnika, pomagają w odchudzaniu.

Do przygotowania arbuzowej pizzy będziemy potrzebować jednego dużego plastra arbuza o grubości 2,5 centymetra wyciętego ze środka owocu, 1 szklanki ricotty, 1 szklanki ubitego serka śmietankowego, 1 łyżki miodu, 1 łyżki wiórek kokosowych, 1 szklanki truskawek i jagód, garści poszatkowanych pistacji oraz kilku listków mięty.

"W małej misce wymieszaj ricottę, serek i miód, aż stworzą gładką masę. Następnie posmaruj nią plaster arbuza, posyp wiórkami kokosowymi i pokrój całość na osiem równych kawałków. Na każdym z nich ułóż owoce, orzechy i świeżą miętę. Przygotowanie deseru powinno zająć nie więcej niż kwadrans" - instruuje Jawad.

Zdjęcie Spożywanie arbuza może nieść wiele korzyści dla naszego organizmu. Doskonale wpływa na jelita i dostarcza wielu witamin / 123RF/PICSEL

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ewa gotuje": Zupa cebulowa Polsat

***

Zobacz również:



Arbuz z fetą, miętą i chili



Arbuza zjadaj z pestkami



Obalamy mity o arbuzie