Spis treści: 01 Chilli - właściwości

02 Na co jest dobre chilli?

03 Przyprawa chilli - pogromczyni migreny

04 Chilli - przeciwwskazania

Chilli - właściwości

Zdjęcie Chilli to naturalny lek na wiele problemów zdrowotnych / East News/ Zeppelin

Papryczki chilli słyną z tego, że są niskokaloryczne, ostre w smaku i zawierają sporą dawkę błonnika. Zawarta w nich kapsaicyna wykazuje właściwości antyrakowe i ma zbawienny wpływ na zwalczanie wrzodów żołądka. Oprócz tego chilli wspomaga pracę układu krążenia, ma działanie antybólowe i pozytywnie wpływa na układ odpornościowy.

Papryczki chilli są bogate w:

witaminę C (w 100 gramach znajduje się 240 procent jej dziennego zapotrzebowania)

witaminę A, B6

magnez, żelazo

potas i mangan

To nie koniec cudownych właściwości przyprawy, którą tak chętnie dodajemy do potraw. Znajdująca się w chilli kapsaicyna (odpowiedzialna za pikantny smak papryczki chilli) nie tylko nadaje im ostrego smaku, ale również przyspiesza spalanie tłuszczu i jest naszym sprzymierzeńcem w walce z nadwagą.

Na co jest dobre chilli?

Papryczka chilli rozgrzewa organizm i pomaga w oczyszczaniu dróg oddechowych. Rozrzedza zalegającą w nosie i zatokach wydzielinę. Chilli wykazuje również działanie przeciwbólowe i przeciwzakrzepowe. Oprócz tego pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu LDL we krwi. Oprócz tego usprawnia działanie układu sercowo-naczyniowego i pokarmowego.

To nie koniec prozdrowotnych właściwości chilli. Znajdująca się w nim kapsaicyna może pomóc w zahamowaniu rozwoju komórek rakowych w płucach, prostacie, mózgu i okrężnicy. Co więcej, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka i opóźnia proces starzenia. Naukowcy dowiedli, że kapsaicyna zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii Helicobacter pylori, Pseudomonas aeruginosa i Salmonella typhimurium. To właśnie one przyczyniają się do rozwoju choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka.

Przyprawa chilli - pogromczyni migreny

Zdjęcie Chilli sprawdzi się nie tylko w kuchni / 123RF/PICSEL

Chilli jest również pomocne w walce z innym problemem zdrowotnym, jakim są bóle migrenowe. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, na całym świecie z powodu migreny cierpi ponad 300 mln osób, z czego 4 mln w Polsce. Dotyczą one głównie kobiet - skarży się na nie 25 proc. pań między 25. a 45. rokiem życia.

Kapsaicyna w medycynie znalazła również zastosowanie w produkcji leków znieczulających, które są stosowane zewnętrznie. Naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham udowodnili w swoich badaniach, że składnik papryki może pomagać w leczeniu nowotworów. Eksperci postanowili wykorzystać działanie kapsaicyny, aby ulżyć osobom cierpiącym z powodu migreny. Okazało się, że działa ona silnie na receptory bólu, a jej kontakt ze skórą powoduje uwolnienie substancji prowadzących do zwiększenia przepływu krwi. Uzbrojeni w tę wiedzę eksperci zaczęli szukać receptury leku, który pomógłby osobom zmagającymi się z bólami migrenowymi. Lek mógłby zablokować proces, który prowadziłby do rozwoju bólu migrenowego.

Chilli - przeciwwskazania

Zdjęcie Chociaż chilli ma wiele właściwości prozdrowotnych, niektórzy powinni jej unikać / 123RF/PICSEL

Chociaż chilli sprawdza się zarówno w kuchni, jak i medycynie naturalnej, niektóre osoby powinny go unikać. O pikantnych potrawach powinny zapomnieć osoby cierpiące na choroby układu trawiennego. Ostre przyprawy mogą działać drażniąco na delikatne błony śluzowe przewodu pokarmowego i nasilać dolegliwości takie jak refluks żołądkowo-przełykowy, zgaga czy wrzody żołądka. Nadmiar chilli w codziennej diecie może prowadzić też do zmian skórnych czy problemów z wątrobą.

