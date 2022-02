Rak płuc i spożywane produkty. Nowe badania naukowców

Na Uniwersytecie Teksas w Houston przeprowadzono badania, które miały odpowiedzieć na pytanie, jak spożywanie produktów o wysokim indeksie glikemicznym wpływa na rozwój raka płuc. Naukowcy porównali nawyki żywieniowe osób zdrowych i tych cierpiących na nowotwór płuc.



Z badań wynika, że uczestnicy, którzy spożywali żywność o najwyższym indeksie glikemicznym, byli prawie 50 procent bardziej narażeni na nowotwór płuc niż osoby z dietą o najniższym wskaźniku. Z kolei u osób niepalących, których jadłospis miał wysoki indeks glikemiczny, ryzyko raka rosło dwukrotnie.

Rak płuc. Indeks glikemiczny ma znaczenie

Indeks glikemiczny to klasyfikacja produktów według ich wpływu na stężenie glukozy we krwi w ciągu 2-3 godzin po spożyciu. Wskaźnik ten obejmuje tylko zawartość węglowodanów, ponieważ białka i tłuszcze nie wpływają w znacznym stopniu na poziom cukru.



Do produktów o najwyższym indeksie glikemicznym należą m.in.:

artykuły garmażeryjne takie jak pierogi, pyzy czy krokiety

makaron

ryż

kasza

mąka

piwo

białe pieczywo

płatki kukurydziane

arbuz

marchewka

daktyle

dynia

