Mleko z "kotków" to płynne złoto. Rozprawi się z grypą i katarem PFAS to grupa około pięciu tysięcy syntetycznych związków perfluorowanych, powszechnie stosowanych w tekstyliach, przetwórstwie spożywczym czy budownictwie. W bardzo prosty sposób przedostają się one nie tylko do napojów czy produktów spożywczych, ale również do powietrza, kurzu czy ziemi uprawnej. Niestety, mają także bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Badania wykazały, że PFAS moga przyczynić się do:

obniżenia odporności

zaburzeń w funkcjonowaniu układu hormonalnego

powstawania nowotworów

obniżenia płodności

podwyższenia poziomu cholesterolu

nadwagi i otyłości.

O tym, że PFAS znajdziemy w produktach spożywczych, powietrzu czy kurzu wiemy już od dawna. Najnowsze wyniki badań wykazały jednak, że znajdują się one także w... papierze toaletowym!

Badacze znaleźli związki PFAS w papierze toaletowym. Są bardzo groźne!

Badacze z Uniwersytetu Florydy odkryli, że aż 89 proc. jednego typu związków PFAS (diPAP) w ściekach we Francji pochodzi z papieru toaletowego. W Szwecji jest to 35 proc., a w USA i Kanadzie - 4 proc. Jest to o tyle groźne, że perfluorowane związki alifatyczne są odporne na filtrację i szybko przenikają do wody, którą potem spożywamy i która jest wykorzystywana np. do podlewania upraw.

PFAS, nazywane także "wiecznymi chemikaliami" są już dosłownie wszędzie i trudno jest nam się przed nimi bronić. Rebecca Fuoco z Green Science Policy w rozmowie z Medical News Today przyznała jednak, że możemy spróbować zminimalizować ich wpływ na nasze zdrowie:

Kupując produkty do makijażu i higieny osobistej, unikaj wszystkiego, co ma na etykiecie perfluoro, polifluor i PTFE. Unikaj ubrań i butów reklamowanych jako wodoodporne lub plamoodporne"

- poradziła.

