Skandynawia zakazała ich, bo niszczą zdrowie. W Polsce nadal dostępne

Czy jedzenie ze sklepu jest zdrowe? Dietetycy już od dawna apelują, by przed włożeniem produktu do koszyka czytać etykiety. Zajmie nam to chwilę i pozwoli dokonać zdrowszych wyborów żywieniowych. Najpierw zwracajmy uwagę na trzy pierwsze składniki — to informacja, którego z nich jest w produkcie najwięcej. I tak jeśli na pierwszym miejscu widzimy np. cukier czy syrop glukozowo-fruktozowy, lepiej odłóżmy wybrany przez nas produkt na półkę. Warto również zwracać uwagę, jak długa jest lista składników w danym produkcie. Pamiętajmy o prostej zasadzie: im więcej składników, tym gorzej. Zwłaszcza jeśli wśród nich znajdziemy spore grono barwników i konserwantów.

Dodatki do żywności - czym są

Zdjęcie Czytaj etykiety na produktach - dzięki temu wiesz co jesz i kupujesz / 123RF/PICSEL

Dodatki do żywności takie jak konserwanty czy barwniki znajdują się w wielu produktach spożywczych. W Unii Europejskiej to substancja, która nie jest normalnie spożywana, ale jest celowo dodawana do żywności z powodów technologicznych. Pełni ona różne funkcje, przede wszystkim spulchniacza, emulgatora, zagęstnika, konserwuje żywność i poprawia wygląd. Współcześnie znajdziemy takie dodatki niemal w każdym produkcie — może to być sok, jogurt czy nawet chleb.

Substancje konserwujące i poprawiające smak muszą spełniać szereg warunków, które są określone w przepisach. Bezpieczeństwo w tym zakresie gwarantują unijne organizacje i polskie prawo. Powszechnie uważa się, że dodatki, których nazwa rozpoczyna się od litery "E" są szkodliwe i należy ich unikać za wszelką cenę. To nieprawda, ponieważ emulgatory można również dzielić ze względu na wpływ, jaki mają na organizm człowieka.

Dodatki do żywności - tych "E" unikaj jak ognia!

Zdjęcie Których "E" lepiej unikać jak ognia? Lista jest dość długa / pexels.com

Dodatki do żywności znajdują się pod lupą Specjalnego Komitetu Ekspertów ds. Dodatków (JECFA), który analizuje je pod względem chemicznym, toksykologicznym i mikrobiologicznym. Na tej podstawie każdego roku aktualizuje listę dodatków do żywności. Nie każde dodatki są szkodliwe dla zdrowia. Warto jednak wiedzieć, że czasami ze spisu znikają te, które do tej pory były uważane za bezpieczne. Dlatego też ostrożności nigdy za wiele!

Azotyn sodu (E250) i azotan sodu (E251) - E250 i E251, czyli azotyn sodu i azotan sodu, w składzie produktu powinny wzbudzić nasz niepokój — taki dodatek znajdziemy przede wszystkim w parówkach, kiełbasach i niektórych serach. Wspomniane substancje ulegają przekształceniu pod wpływem mikroflory jelitowej — dopiero w takim stanie stają się dla nas niebezpieczne. Powstałe w ten sposób nitrozaminy mają duży wpływ kancerogenny na nasz organizm,

Dodatki w żywności - "E", które nie są szkodliwe

Zdjęcie Niektóre z dodatków do żywności mogą mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie / 123RF/PICSEL

Niektóre z dodatków konserwujących i poprawiających walory smakowe są zazwyczaj obojętne dla naszego zdrowia. Część z nich może nawet mieć korzystny wpływ na nasz organizm. Którym dodatkom można zatem dać "zielone światło"?

Ryboflawina (E101) - ryboflawina, czyli witamina B2. Wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego, zapobiega rozwojowi stanów zapalnych w organizmie. To naturalna substancja chroniąca przed cukrzycą i poprawiająca kondycję skóry. Znajdziemy ją m.in. w jajach, wątróbce, serach, fasoli. Jest również dodawana do płatków śniadaniowych i musztardy,

ryboflawina, czyli witamina B2. Wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego, zapobiega rozwojowi stanów zapalnych w organizmie. To naturalna substancja chroniąca przed cukrzycą i poprawiająca kondycję skóry. Znajdziemy ją m.in. w jajach, wątróbce, serach, fasoli. Jest również dodawana do płatków śniadaniowych i musztardy, Chlorofile i chlorofiliny (E140) - chlorofil, ze względu na naturalne pochodzenie, jest uznawany za całkowicie nieszkodliwy. To zielony barwnik spożywczy, który pozyskiwany jest z roślin. Producenci dodają go do zup, wyrobów cukierniczych i gum do żucia,

chlorofil, ze względu na naturalne pochodzenie, jest uznawany za całkowicie nieszkodliwy. To zielony barwnik spożywczy, który pozyskiwany jest z roślin. Producenci dodają go do zup, wyrobów cukierniczych i gum do żucia, Beta-karoten i karotenoidy (E160a) - karotenoidy znajdziemy w jogurtach, maśle, margarynie czy napojach gazowanych. To substancje o pomarańczowej lub czerwono-pomarańczowej barwie. Są nieszkodliwe i wytwarzane z roślin,

- karotenoidy znajdziemy w jogurtach, maśle, margarynie czy napojach gazowanych. To substancje o pomarańczowej lub czerwono-pomarańczowej barwie. Są nieszkodliwe i wytwarzane z roślin, Czerwień buraczana i betanina (E162) - betanina jest składnikiem lodów, galaretek, zup, kiełbasy czy owocowych przetworów. Znajdziemy ją też w ciastach i napojach. Barwnik nie jest co prawda szkodliwy, ale ze względu na zawartość azotanów nie zaleca się, aby podawać go dzieciom,

- betanina jest składnikiem lodów, galaretek, zup, kiełbasy czy owocowych przetworów. Znajdziemy ją też w ciastach i napojach. Barwnik nie jest co prawda szkodliwy, ale ze względu na zawartość azotanów nie zaleca się, aby podawać go dzieciom, Agar (E406) - agar to źródło błonnika, środek żelujący i spulchniający. Pozyskuje się go przede wszystkim z krasnorostów, które występują w Japonii. E406 znajdziemy w składzie dżemów, galaretek i słodyczy.

