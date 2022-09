Wciąż dodaje się go do wielu produktów spożywczych. Eksperci alarmują!

Zdrowie

Dodaje się go farb, papieru, tworzyw sztucznych, ale również do kosmetyków – kremów do opalania czy pasty do zębów – a także do żywności. Dwutlenek tytanu obecny jest w lodach, ciastkach, pączkach i gotowych sosach, które możemy spotkać na półkach niemal każdego polskiego supermarketu. Eksperci alarmują, aby uważnie czytać etykiety.

Zdjęcie Jednym z typowych przykładów zastosowania dwutlenku tytanu jest lukier na sklepowych pączkach / Pixabay.com