Naturalne, niedosładzane płatki owsiane

Płatki owsiane są doskonałym źródłem węglowodanów złożonych, które stopniowo uwalniając energię, zapewnianą ją na kilka godzin. Po takim śniadaniu nie ma niebezpiecznych dla zdrowia pików i gwałtownych spadków cukru we krwi, które są niekorzystne nie tylko dla trzustki, ale również dla serca. Szybkie spadki energii skutkują napadami wilczego głodu, a te zjadaniem czegokolwiek, co jest pod ręką. Taki schemat żywienia to prosta droga do nadwagi i otyłości, które są poważnym obciążeniem dla serca - wszak ma wtedy do "obsługi" znacznie więcej komórek. Dlatego tak ważne jest, by rozpocząć dzień od rozsądnej porcji węglowodanów złożonych.

Płatki owsiane obfitują też w naturalne włókno roślinne, czyli popularny błonnik. Ten, choć nie jest substancją odżywczą, a balastową, ma kolosalne znaczenie nie tylko dla prawidłowej pracy jelit, ale również prawidłowego metabolizmu tłuszczów. Błonnik pokarmowy skutecznie obniża poziom cholesterolu i chroni przed odkładaniem blaszek tłuszczowych w naczyniach krwionośnych. Regularnie dostarczane z dietą, naturalne włókno roślinne to najlepsza profilaktyka chorób serca i układu sercowo-naczyniowego. Mowa o miażdżycy, nadciśnieniu, zawałach mięśnia sercowego i wielu innych schorzeniach.

Warto wspomnieć, że owies jest źródłem witamin i minerałów, które sprzyjają dobrej pracy serca i stabilizują system nerwowy. Zjadając płatki na śniadanie, pozyskamy nie tylko węglowodany i błonnik, ale też szereg witamin z grupy B, żelazo, magnez, mangan, cynk i selen.

Orzechy, migdały, awokado i tłuste ryby morskie

Zdjęcie Kanapki z pastą z makreli to zdrowy pomysł na śniadanie / 123RF/PICSEL

Obok błonnika, składnikiem pokarmowym, który zapewnia optymalną pracę serca są niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, z naciskiem na najkorzystniejsze dla serca kwasy omega-3. Jednym z najlepszych źródeł tych kwasów są orzechy, migdały, pestki dyni, słonecznika, ziarna sezamu, a także awokado i tłuste ryby morskie.

Jak wpleść te produkty do pierwszego posiłku, który spożywamy w ciągu dnia? Pomysłów jest wiele. Oto kilka przykładów:

orzechy, migdały, pestki i nasiona mogą być doskonałym dodatkiem do owsianki, jogurtu czy twarożku.

awokado - pokrojony w półkrążki owoc awokado może być doskonałym dodatkiem do chleba, z jego plastycznego miąższu możemy też bez trudu przygotować smarowną pastę kanapkową. Awokado dobrze smakuje z owsianką, jogurtem i twarogiem.

pewnie nie do każdego przemówi pomysł zjedzenia ryby na śniadanie, wszak kojarzymy ją raczej z produktem obiadowym, jednak dobrze przygotowana pasta rybna, na przykład na bazie makreli (z dodatkiem natki pietruszki, cebuli, zielonych oliwek lub kiszonych ogórków) może podbić niejedno serce i podniebienie, jeśli nie w trakcie pierwszego, to może drugiego śniadania. Oprócz makreli, warto włączyć do jadłospisu, nie tylko śniadaniowego, łososia, tuńczyka, śledzie i sardynki.

Czy nabiał wspiera pracę serca?

Zdjęcie Twaróg to dobry pomysł na śniadanie / 123RF/PICSEL

Dobrej jakości jogurty naturalne i twarożki są bogate w pełnowartościowe i łatwo przyswajalne białko, którego potrzebują wszystkie komórki organizmu, nie wykluczając tych, które wchodzą w skład układu sercowo-naczyniowego. Nabiał dostarcza też witamin z grupy B, cynku, potasu i fosforu, a to dla serca niebagatelne wsparcie.

Z myślą o korzyściach dla serca warto zrezygnować z twarogu tłustego, pełnotłustego i śmietankowego (ten ma najwyższą zawartość tłuszczu). Nie warto jednak stawiać na chude, w których zamiast tłuszczu stosuje się chemiczne dodatki do żywności, które poprawiają smak, ale rujnują zdrowie.

Najlepszym wyborem będzie półtłusty twaróg i dobrej jakości jogurt naturalny, do którego nie dodano zagęszczaczy w postaci mleka w proszku czy białek mleka.

Inne produkty o działaniu kardioprotekcyjnym

Zdjęcie Dobrze dobrana dieta wspomaga pracę serca / 123RF/PICSEL

Składnikami odżywczymi, które mają korzystny wpływ na pracę serca są wymienione już węglowodany złożone, błonnik, kwasy omega-3, witaminy z grupy B, potas, cynk, selen, magnez, fosfor, a także fitosterole, czyli sterole roślinne i inne przeciwutleniacze. W trosce o zdrowie serca, warto włączać do śniadaniowego zestawu:

- rośliny strączkowe (obfitują w fitosterole), na przykład w postaci humusu (z ciecierzycy) czy pasztetu z fasoli,

- banany i pomidory, jako cenne źródła potasu,

- zieloną herbatę, jako eliksir przeciwutleniaczy, które wspierają układ krwionośny,

- latem owoce jagodowe, jako skarbnicę przeciwutleniaczy,

- oliwki i oliwę z oliwek oraz inne, tłoczone na zimno, oleje roślinne.