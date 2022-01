Szampony i żele do kąpieli mogą powodować tycie. Zaskakujące odkrycie

Zdrowie

Niecodziennego odkrycia dokonali właśnie norwescy uczeni, którzy badali, jakie konsekwencje dla zdrowia ma używanie popularnych produktów do higieny i pielęgnacji. Okazało się, że substancje chemiczne obecne w tworzywach sztucznych, z których produkuje się np. butelki na szampony, odżywki do włosów i żele pod prysznic, po wniknięciu do organizmu mogą wywoływać zaburzenia metabolizmu. A skutkiem tych zaburzeń jest przybieranie na wadze.

Zdjęcie Czy mycie włosów szamponem może powodować otyłość? Okazuje się, że... tak! / 123RF/PICSEL